Mandag lancerede Meny en kampagne, der åbenlyst henvender sig til Irma-kunder, der er kede af at kæden lukker.

Baggrunden af kampagnen er blå, med hvide tern på. Et design, som er karakteristisk for Irmas produkter. Og ifølge B.T.s forbrugerredaktør Niels Phillip Kjeldsen, er kampagnen en klar reference til Irmas visuelle udtryk.

De blå tern har været en stor del af Irmas markedsføring, og i hverken baggrunden eller kampagnens tekst, forsøger Meny at lægge skjul på, hvem de henvender sig til, fortæller Niels Phillip Kjeldsen.

»Der er ingen tvivl om, at man forsøger at tegne et billede af, at det naturlige er at gå i Meny, når Irma lukker,« siger han. Og det er en kundegruppe, de gerne vil slås for, siger han.

Generelt kæmper man om kunderne i dagligvaremarkedet. Men netop Irma-kunderne er ekstra meget værd, fortæller Niels Phillip Kjeldsen.

»Irmas kunder er købestærke. Det er rigtig godt for Meny, hvis de kan få dem ind,« siger han.

Ifølge Niels Phillip Kjeldsen er det da heller ikke en idé, der er grebet ud af den blå luft.

Meny er nemlig ligesom Irma en kæde med et lidt dyrere varesortiment, der henvender sig til de øvre lag i samfundet. Og det er ikke den eneste måde, de minder om hinanden på.

Ligesom Irma, har Meny også været presset det seneste år, i takt med at flere er begyndt at gå i discountsupermarkeder.

Derfor håber de på at kapre nogle kunder, der er sure over at Irma lukker, siger han.

»Man får et billede af gribbe, der cirkler over et såret dyr. De forsøger at få det maksimale ud af, at Coop er svækket,« fortæller Niels Phillip Kjeldsen.

Der er ikke noget nyt i, at supermarkedskæder stikker til hinanden i reklamekampagner.

Men netop fordi Coops image er i knæ efter Irma-lukningen, er det i følge Niels Phillip Kjeldsen et hårdt tidspunkt at sætte et angreb ind.

»Det er stadig inde for skiven. Men jeg tror slet ikke, at Coop jubler over det her,« siger han.

Det er ikke kun timingen af kampagnen, der gør at den formentlig gør ondt på Coop. Udover at den kommer på et hårdt tidspunkt, er den også bare godt lavet, fortæller Niels Phillip Kjeldsen.

»Alle Irma-kunder forstår referencen, uden at de behøver at nævne dem direkte. Det er meget elegant udført, og det er godt tænkt. Det må man tage hatten af for,« siger han.