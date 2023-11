»De skal simpelthen genoprette tilliden. Det tager tid og er ikke nemt.«

Sådan lyder ordene fra B.T.s forbrugerredaktør, Niels Phillip Kjeldsen, om pizzakæden Domino's.

Lørdag blev det meldt ud i Børsen at der er planer om at genåbne pizzakæden i Danmark.

Kæden oplyste tilbage i juni at den ville lukke alle sine danske butikker.

Ifølge selskabet bag var det ikke muligt for kæden at tjene penge på det danske marked.

Lukningen af forretningerne skete på baggrund af en konkursmelding i 2019, og en række kritiske historier om kæden i Danmark.

Niels Phillip Kjeldsen kalder det 'modigt' at forsøge at genskabe butikkernes gode ry på det danske marked.

»De står i en dansk sammenhæng som en af de helt store skrækhistorier om, hvor galt det kan gå, hvis du som virksomhed ikke har styr på de basale ting og ryger ud i en offentlig skandale om dit kerneprodukt – i det tilfælde pizzaerne,« siger han.

Tilbage i 2018 afslørede TV 2-programmet 'Operation X' kæden i at ændre datomærkninger på fødevarer.

På baggrund af udsendelserne udførte Fødevarestyrelsen tæt kontrol med pizzakædens butikker.

Det førte til 70 sanktioner, påbud om at lukke flere butikker, og om destruktion af varer.

Niels Phillip Kjeldsen peger på, at netop Operation X-programmerne skadede Domino's ry så meget, at det dengang ikke kunne genoprettes. Og det kommer også til at være deres store problemi denne omgang, siger han.

»Udfordringen er jo også, at Domino’s ikke kan kalde sig noget andet og rebrande sig på den måde. De skal simpelthen genoprette tilliden,« siger han.

Men på trods af den negative omtale, mener Niels Phillip Kjeldsen at forudsætningerne er på plads for, at forretningen burde kunne gennemføre et comeback.

»Jeg vil slet ikke afvise, at det kan lade sig gøre. Generelt er danskerne relativt glade for de store, udenlandske fastfoodkæder, og hverken pris eller produkt fejler noget hos Domino’s. Ser du bort fra skandalen i Operation X, så vil jeg egentlig mene, at Domino’s bør have alle muligheder for at klare sig godt,« siger han.

Han understreger dog, at de skal have arbejdshandskerne på, hvis det skal lykkes.

»Jeg tror helt klart, Domino’s kan blive en succes i Danmark. Men det bliver en stor opgave,« lyder det.

Her kan du tilmelde dig B.T.s nye nyhedsbrev om, hvordan man sparer penge: