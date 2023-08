For første gang i 10 måneder falder forbrugertilliden hos danskerne.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tilliden er faldet fra -10,1 i juli til -10,9 i august.

Tallene er baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af danskere.

Forbrugernes tillid falder for første gang i ti måneder viser nye tal fra Danmarks Statistik. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix Vis mere Forbrugernes tillid falder for første gang i ti måneder viser nye tal fra Danmarks Statistik. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Om stigningen siger Niels Philip Kjeldsen, der er forbrugerredaktør på B.T.:

»Det her siger noget om, at der altså stadigvæk er mange danskere, som er økonomisk vingeskudt af de seneste års begivenheder.«

Flere faktorer spiller ind, mener han:

»Fødevarer stiger stadigvæk i pris og sætter rekorder. Der er rigtig mange danskere, som er blevet ramt – eller står til at blive ramt – af kraftige rentestigninger og derfor markant højere betalinger til boliglånet.«

Ifølge forbrugerredaktøren bliver danskerne også påvirket af, hvad der sker ude i den store verden, når de skal vurdere deres tillid.

»Det store fald i købekraften, vi oplevede i 2022, er ikke indhentet. Og jeg tror, de fleste har den her følelse af, at der er en del ustabilitet i verden – eksempelvis krigen i Ukraine – og at vi har set mange gange de seneste år, hvor konkret den ustabilitet kan påvirke priser og økonomi her i Danmark,« siger han.

Selvom tilliden er svagt faldende, er der dog stadig optimisme i forhold til i efteråret.

Sidste år styrtdykkede forbrugertilliden og ramte rekordlave -37 i oktober.

Forbrugertilliden er målt siden 1974 og ikke tidligere set lavere.

Til sammenligning bundede den under finanskrisen og coronakrisen i henholdsvis -17 og -12.

»Selvom der er mange ting, der peger fremad, og selvom danskernes syn på økonomien er markant forbedret, end da det var allerværst, er alt langtfra perfekt,« siger B.T.s forbrugerredaktør.