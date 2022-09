Lyt til artiklen

»De har været en 'dead man walking' længe.«

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er ikke overrasket over, at Fakta drejer nøglen om, men han forklarer, at Coop er under et massivt pres.

»Først og fremmest, hvis man lige skal forklare: det har været på vej i et stykke tid. Det har været tydeligt, at kæden har været færdig. Fakta har ikke præsteret og det har fungeret godt med deres nye 365 discount. De har vundet prischok og folk har taget godt i mod den nye kæde.«

»Grundlæggende handler det om, at Coop er under et kæmpe pres. Selvom presset har været der i flere år. Men det er især energikrisen nu, der har presset dem ud i at gøre det her. Det er dog højst sandsynligt hurtigere end de havde håbet på. De er trykket og de gør det her, som i den grad er drastisk.«

Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Super Brugsen og Kvickly smelter sammen i samme ombæring. Coop driver dem som én samlet kæde, dog foreløbigt under de samme navne.

Niels Philip Kjeldsen er heller ikke særlig overrasket over dette tiltag.

»Det har også været undervejs i flere år. De har delt tilbudsavis i mindst to år. Det har nærmest været den samme kæde i nogle år, men selvfølgelig er det to forskellige koncepter. Det Coop forsøger, det er, at spare og strømline, som kan være vigtig for overlevelse.«

»Men det er vildt, for da Fakta var på sit højeste havde de 450 forretninger, nu er det en kæde, som er udslettet på 10 år. Det er voldsomt. Det er to store ting det gør her. De har taget ved lære hos konkurrenterne i Rema 1000 og Salling Group.«

B.T.s forbrugerredaktør regner med at vejen frem for Coop er 365 discount, som er deres nyeste dreng i klassen. Man har aldrig rigtig fokuseret på discount i Coop, men ifølge Niels Philip Kjeldsen har det været det rigtige at gøre.

»Jeg tror, at det fortsætter med masser af kunder i 365 discount. Fokus på priserne er ikke noget, som vi har set særlig ofte hos Coop og nu kommer de med en discountkæde, hvor de smider rigtig mange penge ind i det. De tvinger sig ind i markedet og de ser helt rigtigt med 365 discount.«

Irma og Dagli´Brugsen, der også hører under Coop, vil fortsætte uændret med hver deres profil.