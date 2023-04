Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg tror, folk vil være forargede og måske også en lille smule rystede over, at der er nogle virksomheder, der har tjent så mange penge på det her.«

Sådan lyder det fra B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, i kølvandet på, at energikoncernen Norlys ser ud til at have tidoblet sit overskud i et kriseår.

Det er erhvervsmediet Finans, der torsdag via kilder har erfaret, at energikoncernen Norlys kom ud af 2022 med et overskud før skat på 4,2 milliarder kroner.

Hvis det årsresultat står til troende, er det næsten ti gange så højt, som det var året før.

Nyheden kommer samtidig blot en dag efter, at et fortroligt regnskabsudkast, som mediet Finans har læst, viste, at Energi Danmark har tjent 8,9 milliarder kroner før skat i 2022. Et overskud, der i så fald vil være 50 gange større end selskabets hidtidige rekord fra 2019.

»Det står meget klart nu, efterhånden som de her regnskaber tikker ind, at den krise, som var meget hård og alvorlig for både forbrugere og virksomheder i 2022, har været ekstrem profitabel for de her energiselskaber,« forklarer Niels Philip Kjeldsen.

»Det tror jeg efterhånden godt, vi kan sige med sikkerhed.«

Han forklarer, at man også skal huske på, at forbruget af gas og faldt markant sidste år, da energikrisen førte til, at folk blev pressede og derfor 'skruede ned for både det ene, det andet, det tredje og fjerde'.

»Når den vare, som man eksempelvis sælger hos Norlys, falder, og man så stadig ti-dobler sit overskud, så er det jo klart, at det er svært at tro, at der ikke har været nogle rigtig store marginer af profit på spil her,« fortæller Niels Philip Kjeldsen.

»For almindelige mennesker, der sidder og læser de her historier og tænker tilbage på, hvordan de havde det i maven sidste år, hvor priserne steg, som de gjorde, så tror jeg, folk vil være forargede og måske også en lille smule rystede over, at der nogle virksomheder, der har tjent så mange penge på det her.«

Forbrugerredaktøren vurderer også, at det er noget, der kan få konsekvenser.

»Normalt vil man sidde og juble over, at man har gjort det så godt og tjent så mange penge – men jeg tror, man godt er klar over, at når man skal ud med den type regnskab, holdt op mod det bagtæppe, der har været, at det er en balancegang. Man kan ikke bare gå ud og juble, for der vil være en masse mennesker, der stiller spørgsmål til det. Ikke mindst politikere.«

»Vi har jo haft en lang debat nu, hvor vi har fået et nyt buzzword i form af 'overnormale profitter', og en ti-dobling af sidste års resultat.. Det er svært ikke at se det som en overnormal profit. Det er meget voldsomt regnskab, og jeg er slet ikke i tvivl om, at der sidder nogle politikere lige nu og tager ladegreb og begynder at gøre klar til at skrue på det her for alvor,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Han forklarer videre, at der 'for alvor' begynder at tegne sig et billede af 'en energisektor, der virkelig har scoret kassen'.

»Det er klart, at når man tænker på, at det har været så alvorligt i perioder sidste år, at politikere har trådt ind med inflationshjælpepakker og ligesom sagt, at man er nødt til at holde hånden under husstande og erhvervsliv, så ser det utrolig mærkeligt ud. Det efterlader sådan en bitter eftersmag,« siger forbrugerredaktøren og tilføjer:

»Det ser ikke godt ud. Det gør det bare ikke. Og jeg tror, at sektoren selv er klar over det.«