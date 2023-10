Det er en barsk tid for Coop.

For endnu engang har en måling sendt dagligvaregiganten Coop til bunds.

Og det bliver noget af en udfordring at vende det image.

»Jeg synes, at det ser alvorligt ud for Coop,« siger Niels Philip Kjeldsen, der er B.T.s forbrugerredaktør.

Coop 365 Discount risikerer ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, at ryge ind i Fakta-spiralen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I sidste uge dumpede danskerne Coop 365 Discount i den nyeste måling fra Loyality Group, og fredag var det så hele moderskibet, Coop, der stod for skud i Instituttet for Opinonsanalyse (IFO) og Berlingskes måling af image hos de 100 største virksomheder i Danmark.

Her endte Coop som nummer 96 ud af 100 i en analyse, som er foretaget 3.063 erhvervsledere.

»Det er ikke så overraskende, at erhvervslederne dumper dem. Der sidder nok en del af dem, og synes, at Coop burde have præsteret bedre,« siger forbrugerredaktøren, og fortsætter:

»Det mest bekymrende er kundemålingen af Coop 365 Discount, som er Coops eneste regulære nyhed efter kollapset med lukninger af Irma og en fusion af Kvickly og SuperBrugsen. Det er enormt bekymrende, og det er de også selv bevidste om. Men de har nok ikke været helt forberedt på, at det så så slemt ud.«

Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør, på B.T. er bekymret på Coops vegne. Foto: Bax Lindhardt

Coop 365 Discount afløste Fakta, der lukkede.

»Det gik sådan set godt for Coop 365 Discount i målingen det første år, men nu ligger de så helt i bund. Det må give anledning til store bekymringer i Coop,« siger Niels Philip Kjeldsen, der ellers synes, at der er sket en del fremskridt i discountkæden.

»Jeg synes, at det er lidt synd, for Coop 365 Discount er klart bedre end Fakta. Både hvad angår priser og udseende af butikkerne. Men man kan nu være bange for, at de ryger ned i Fakta-spiralen,« siger han.

Spørgsmålet er nemlig om kunderne synes, at der er tilstrækkelig forskel på den gamle og den nye kæde.

Lukningen af Irma gjorde bestemt ikke noget godt for Coops image, selvom kæden ikke tjente penge nok. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

»Der må være noget med vareudvalget, som gør, at mange stadig ser Coop 365 Discount som værende Fakta. Spørgsmålet er så, om de nu også har fået rykket nok, hvad angår service og kvalitet, ude i butikkerne. Og så er de bare oppe mod nogle forrygende konkurrenter i Lidl, Netto og Rema 1000.«

Krisen for Coop har været tydelig både på sociale medier og i pressen, hvor blandt andet lukningen af Irma i den grad har givet negativ genlyd. Men ifølge forbrugerredaktøren er der stadig håb.

»Coop er stadig en gigant, der sidder på en stor del af dagligvarehandlen i Danmark. De har næsten 1.000 butikker og et kæmpe potentiale med velkendte varemærker. Der er også blevet skiftet ud på stort set samtlige topposter, så nu skal det til at fungere for dem,« siger han.

Helt konkret kommer Coop snart med et nyt tiltag.

»Til november åbner de første butikker i deres nye kæde, der skal hedde Coop og levere de bedste ting fra SuperBrugsen, Kvickly og Irma og forhåbentlig også andet. Det bliver den kæde, der skal give Coop en tiltrængt god fortælling,« siger Niels Philip Kjeldsen.