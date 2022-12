Lyt til artiklen

At afskaffe Store bededag er klart det mest iøjnefaldende i det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er blevet enige om.

Det mener forbrugerredaktør på B.T., Niels Philip Kjeldsen. Han spår, at det kommer til at skabe stor uenighed og debat.

»Det er et ret vildt udspil. Vi kommer til at tale rigtig meget om det, og det kommer til at ende i et brag. Det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger han.

Danmarks forsvar har brug for penge, og nogle af dem vil regeringen hente ved at opgive Store bededag som helligdag. Ansatte mister dermed fridag.

Er du villig til at miste en fridag, så Danmark kan finansiere et øget forsvar?

»Man skal huske på: For lønmodtagerne er det her en besked om, at de skal afgive en fridag uden at blive kompenseret for det. Alle skal op i tid – gratis,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Isoleret set er der rigtig mange danskere, som instinktivt vil tænke, at det er helt på månen – uanset hvad formålet er.«

I 2012 forsøgte daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) at øge arbejdstiden med 12 minutter om dagen. Det skulle ske ved netop at inddrage en helligdag.

Men det afviste fagbevægelsen, som fortsat udtrykker utilfredshed med idéen.

»Vi ser allerede nu fagforeninger rumle og kalde det et lyn fra en klar himmel og et gigantisk indgreb,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Der kommer en kamp om det her spørgsmål, for fagforeningernes medlemmer vil have en klar forventning om, at når de betaler et kontingent til en fagforening, så er det i sådan en situation, at man for alvor skal have noget for pengene.«

Niels Philip Kjeldsen har selv været tillidsrepræsentant og deltaget i overenskomstforhandlinger, da han i sin tid arbejdede på den i dag lukkede Søndagsavisen.

»Og jeg vil bare sige: Havde arbejdsgiver spillet ud med, at lønmodtagerne i organisationen skulle afgive en fridag uden at blive kompenseret for det, så havde vi først grinet, og så havde vi spurgt, om de havde spist søm.«

»Så det her er lidt af en bombe. Og jeg tror ikke, at det er noget, regeringen bare kan trække ned over hovedet på arbejdsmarkedet sådan uden lige,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Store bededag er en over 300 år gammel tradition, som blev indført tilbage i 1686. For mange er den lig med en forlænget forårsweekend, og det er blandt andet også en af årets største konfirmationsdage.

Allerede fra 2024 vil den nye SVM-regering afskaffe helligdagen.

»Der vil blive strittet seriøst imod, og mange lønmodtagere og børnefamilier vil være meget utilfredse, hvis det her ender med at blive til virkelighed,« siger Niels Philip Kjeldsen.