B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er ikke i tvivl om, hvad han synes om prisknebet.

»Det her fænomen er helt åbenlys fup og fidus, og det, synes jeg, både er sørgeligt og uhæderligt. Det er især trist, at det er en finte, som ser ud til at tage til i omfang år efter år,« siger han.

I forbindelse med det kommende Black Friday-udsalg har prissammenligningstjenesten Pricerunner således fundet frem til, at en stor portion varer løbende er sat op i pris siden august.

På den måde vil den store rabat, der så lokkes med sidst i november til årets største udsalgsfest, være sket på baggrund af en oppustet pris.

B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge Pricerummer er godt en fjerdedel af 36.000 varer gået op i pris siden januar – lige over en tredjedel af dem er steget med mere end ti procent.

»Det skal understreges, at det ikke er ulovligt, for så længe virksomhederne overholder reglerne for prismarkedsføring, så må de sætter priserne, som de vil,«,« siger B.T.s forbrugerredaktør:

»Men det ændrer ikke ved, at det er en form for manipulation.«

For ved at skrue priserne op længe inden Black Friday kan butikkerne holde sig inden for de nye retningslinjer, der sidste år blev skærpet til, at den pågældende førpris skal have været gældende i mindst 30 dage inden tilbudsprisen.

Men som B.T.s Niels Philip Kjeldsen siger:

»Der er tale om virksomheder og nærmest hele brancher, som med åbne øjne manipulerer deres priser for at skabe en illusion om et stærkt tilbud. Det er grundlæggende ikke okay.«

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør skal prisfinten dog også ses i lyset af, at mange erhvervsdrivende reelt kan føle sig pressede til hoppe med på rabatgalejen.

»Der er en forventning hos forbrugerne om, at Black Friday betyder enorme prisnedsættelser, og der er mange virksomheder, som simpelthen ikke kan følge med. Hvis de reelt sænker priserne med 30-40 procent, så løber det ikke rundt,« siger Niels Philip Kjeldsen:

Black Friday er i år 24. november. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Så mange virksomheder står og skal vælge mellem slet ikke at deltage i Black Friday-ræset eller måske gøre som mange af konkurrenterne og gå med på den her fidus. Og så vælger man det sidste.«

Han opfordrer derfor kunder på jagt efter et godt tilbud til at se sig godt for.

»Det gode råd til forbrugerne er, at de skal være enormt opmærksomme i de måneder, vi nu går ind i. Det er en rigtig god idé at følge priserne tæt på de varer, du gerne vil købe, så du opfanger, hvor godt eller skidt et tilbud, der reelt er tale om,« siger B.T.s forbrugerredaktør.

Black Friday falder i år 24. november.