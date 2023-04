Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter Salling Group og Coop tirsdag har varslet prisfald på en række fødevarer, føler B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, sig meget overbevist om én ting.

Og det er, at priserne ikke kun vil falde i de to kæder. Men derimod i hele branchen.

»Det kan der, hvis du spørger mig, ikke længere være tvivl om. Det sker inden året er omme, hvilket der er to årsager til. For det første skal man huske, at samme kæder gik og varslede prisstigninger i et halvt år, før fødevarepriserne for alvor begyndte at stige,« siger Niels Philip Kjeldsen og fortsætter:

»Nu ser vi samme mønster; at man nu varsler markedet, at der kommer prisfald. For det andet: Priserne skal falde! De globale fødevarepriser er faldet mange måneder i træk, og benzin, diesel, gas, fragt og så videre falder. Jeg tror, mange økonomer har været paf over, at fødepriserne er ikke faldet endnu – for forudsætningerne er der.«

Det var over for Finans, at Salling Group og Coop tirsdag varslede prisfald på fødevarer.

Men hvornår danskerne kan se det i supermarkederne, vil de helst ikke konkludere. Niels Philip Kjeldsen vil dog gerne give sit – forsigtige – bud.

»Jeg vil blive overrasket, hvis det ikke sker henover sommeren. Eller lige efter sommer. Medmindre der sker noget mærkeligt. Det kan man ikke vide, som vi har set det seneste år.«

»Men jeg forventer, at Salling og Coop bliver dem, som for alvor afgiver startskuddet på prisfald,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Hvor meget skal vi forvente, at priserne falder?

»Et godt eksempel er en pakke med 500 gram hakket oksekød. Det kostede 52-53 kroner på det absolutte topniveau, og det ligger nu på 42-43 kroner. Jeg kunne godt forestille mig, at flere varer falder i samme niveau.«

»Så er der varer, hvor vi skal forvente, at det flader ud. Det bliver liggende, men det stiger ikke. Og andre varer vil falde i pris.«

Niels Philip Kjeldsen er dog sikker på en ting. Priserne falder samlet set ikke ned i det niveau, man så før krisen. Der er sket flere faktorer i samfundet siden da, herunder lønstigninger, siger han.

Ifølge Danmarks Statistik nåede forbrugerpriserne sit højeste niveau i marts – men inflationen faldt for femte måned i træk.

Og det er altså de to ting, som inden for et par måneder vil gå tydeligere hånd i hånd, forventer B.T.s forbrugerredaktør.