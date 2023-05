»Så falder hammeren endelig.«

Sådan lyder det fra B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, når det kommer til en udmelding, der tirsdag kom fra streaminggiganten Netflix.

Der blev det nemlig oplyst, at man nu sætter ind over for omfattende deling af abonnementer på tværs af husstande.

Fra tirsdag vil Netflix derfor begynde at sende en mail til alle abonnenter i Danmark, der deler deres konto med personer uden for husstanden.

»Netflix har bagt op til det her i over et år, og vi har set det implementeret flere steder i udlandet, så det var et spørgsmål om tid,« siger Niels Philip Kjeldsen:

»Grundlæggende handler det om at standse Netflix-gratister. Dem er der altså rigtig mange af.«

Han henviser til, at vi gennem de seneste år har set flere undersøgelser, der ret kontinuerligt viser, at omkring 30 procent af danskerne deler passwords til streamingtjenester.

»Så blokeringen kommer umiddelbart til at ramme ret mange danskere. Og så står man overfor et valg: Enten kan man helt droppe Netflix, eller også kan man betale,« forklarer han.

»Netflix selv har vurderet, at de, ud over 235 millioner betalende kunder, har 100 millioner brugere, som ikke betaler, fordi de låner et password. Tanken er, at nu blokerer man så de 100 millioner brugere, og hvis bare 15-20 millioner af dem opretter et abonnement og betaler, så er der seriøse penge i kassen.«

Det vil dog dermed også udløse et frafald i kundebasen, hvilket man eksempelvis har set i Spanien:

»Kunderne kan ikke lide, når der pludselig gribes ind på den her måde. Der vil være mange, som er utilfredse,« siger forbrugerredaktøren.

»Men Netflix har gjort et rigtig stort stykke arbejde for at forberede alle på det her. De har talt om det åbent i over et år for ligesom at bløde kunderne op og forberede alle på, at det her kommer. Så det vil nok ikke være det store chok for de fleste, når de støder på blokeringen første gang.«

Niels Philip Kjeldsen forklarer videre, at det 'bliver interessant at følge', hvordan implementeringen kommer til at gå for Netflix.

»Tro mig: Hele branchen sidder og følger ekstremt tæt med. Vi har set en del af Netflix' konkurrenter lave lignende tiltag – også TV 2 Play i Danmark – for at standse password-deling. Nu er det så markedslederen Netflix, der går forrest og virkelig ruller det her ud. Det kommer til at brede sig til alle andre tjenester med tiden,« siger han.

I mailen, som Netflix nu begynder at sende ud til kunder i Danmark, gør Netflix opmærksom på, at en konto kan bruges af dem, man bor sammen med.

Hvis man gerne vil dele Netflix-kontoen med personer uden for sin husstand, kan man blandt andet overføre en profil til et nyt medlemskab, som vedkommende betaler for.