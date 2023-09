Dagligvarekæden Lidl vil være større i Danmark. En del større.

154 butikker skal blive til flere.

Der skal blandt andet åbnes flere af slagsen i hovedstaden og forstæderne omkring. Det siger Mads T. Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl Danmark til Finans:

»Vi vil også gerne åbne 20-30 butikker mere i området omkring København. Også centralt. Men det er klart, at vi har et fokus på forstæderne i København nu.«

Lidl vil åbne flere butikker i Danmark. En fornuftig idé, mener B.T.s forbrugerredaktør, men han har dog også en opfordring. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Lidl vil åbne flere butikker i Danmark. En fornuftig idé, mener B.T.s forbrugerredaktør, men han har dog også en opfordring. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

B.T.s forbrugerredaktør mener, at det er en fornuftig satsning.

»Lidl er kommet ret godt ud af hele det palaver, der har været i forbindelse med Aldis exit fra Danmark. De ender med at overtage 19 butikker i alt, og det er altså rigtig mange for Lidl. Det er en udvidelse på 10-15 procent,« siger han, og fortsætter:

»Man skal huske, at selvom Lidl internationalt er en kæmpe stor kæde, så er det en relativt lille kæde i Danmark målt på antal butikker og markedsandel. Men grundlæggende er alle indikationer, at de klarer sig godt og driver en god forretning i Danmark.«

»Så jeg forstår godt, at de forsøger at udvide. Der er meget langt op til giganterne lige nu, som i særdeleshed er Netto og Rema 1000, så det er bare med at komme afsted.«

Forbrugerredaktøren mener, at der er noget, dagligvarekæden skal være opmærksom på, når de udvider porteføljen.

»Der er dog én ting, Lidl skal passe på med, og det vil de helt sikkert være ekstremt bevidste om. En stor del af Lidls succes er, at deres butikker er ret store og i grove træk ligner sig selv, uanset hvor i Danmark du er.«

»Det har været en bevidst strategi fra Lidls side, og det er også en af årsagerne til, at de ikke har udvidet mere markant, end de har,« siger han og uddyber:

»Der må de ikke tabe fokus i en jagt på butikker. Jeg mener, at en stor del af Lidls succes er deres store, flotte butikker. Så den identitet og det udtryk er ret for vigtigt for Lidl at beholde. Og derfor er det også en balancegang, når de går ud og opkøber lokaler på den her måde.«

Netto er den største kæde herhjemme med over 550 butikker, mens Rema 1000 nærmer sig 450 butikker på landsplan.

Coops 365discount-butikker ligger på tredjepladsen med 367 butikker.