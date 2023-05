Efter blot syv måneder lukker discountkæden Basalt nu snart igen.

Og det kommer ikke bag på B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

»Jeg synes ikke, at det er overraskende. Det lignede ikke ligefrem et koncept, der var flyvende,« siger han.

Behovet for butikskæden er simpelthen forsvundet.

»Kæden blev skabt midt i stigende inflation og energipriser. Panikken er ved at dæmpe sig på den front, og så er eksistensgrundlaget for Basalt væk,« siger Kjeldsen.

At lukningen kommer så hurtigt, overrasker heller ikke forbrugerredaktøren.

»Salling viser endnu en gang, at det ikke er en koncern, der lader ting løbe, hvis de ikke kører. Hvis der ikke kommer penge i kassen, så lukker de ned. Det er altså tredje satsning inden for få år, hvor de lukker ned efter under et år på markedet. Først med Fillop, så med Føtex.dk og nu Basalt. De sender nogle prøveballoner op,« siger han.

For nylig var han selv i en Basalt-butik.

»Det var som at træde ind i en discountbutik i slutfirserne. Det kunne folk leve med, mens de havde et stort behov for at spare, men derefter går det ikke med sådan en kæde,« siger han.

Kjeldsen ser søsætningen af Basalt som en mulighed for at få nogle discountkroner i kassen, hvis nu Netto skulle være kommet i problemer under krisen. Men Netto har klaret sig strålende.

»Jeg synes, at Basalt har været et frisk pust. Det var en tanke man fik hos Salling, og så effektuerer man den i løbet af nogle måneder. Og går det så ikke, så lukker man det ned igen. På den måde synes jeg heller ikke, at det er et nederlag for dem,« siger Kjeldsen, der ikke forventer, at se den slags satsninger i den kommende tid.

»Jeg vil blive overrasket, hvis vi ser nogle satsninger af den slags i den nærmeste fremtid. Coop har skåret ned på antallet af kæder, og det gør Salling så nu også. Kæderne kommer til at fokusere på det de har lige nu,« siger forbrugerredaktøren.

Basalt nåede til tops en enkelt gang, da der blev testet priser i B.T.

B.T. pristjekkede i november 14 dagligvarer i 11 supermarkedskæder. Her vandt Basalt med 27,41 kroner ned til nærmeste forfølger, hvilket er en usædvanlig forskel i et pristjek.