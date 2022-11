Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Detailhandlen ser ud til at kunne ånde lettet op. Alle de tidlige indikationer peger nemlig på, at black friday og black week er gået ret godt.

Alligevel er der grund til bekymring. Dyb bekymring

Sådan lyder det fra B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

»For detailbranchen er det en kæmpe lettelse, hvis det ender med, at black week og black friday ligger på samme niveau som sidste år eller var lidt bedre. Det vil virkelig være en lettelse,« siger han.

Alarmklokkerne var ellers begyndt at kime. Krisetegn og skyhøj inflation har udhulet mange danskeres købekraft – og skabt dybe panderynker hos detailhandlen op til black friday. Derfor er det positivt for detailhandlen, når MobilePay melder om en solid rekorddag for betalingstjenesten og Dansk Erhverv melder om salg på niveau med rekordåret 2021.

»Men det betyder ikke, at alt er godt,« understreger Niels Philip Kjeldsen.

Han henviser til, at nye tal Danmarks Statistik på selve black friday igen bekræftede, at forbruget i detailhandlen falder, fordi danskernes privatøkonomi er ramt af kraftig inflation.

»Så der er en opbremsning i gang, som helt sikkert rammer butikkerne hårdt, og som vil betyde, at når man er færdig med at glæde sig over black friday, så er det tilbage til bekymring for december, som også er en stor måned,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Han ser endda en – for detailhandlen bekymrende – sammenhæng mellem krisen og de gode salg på black friday.

»Årsagen til at black friday og black week blev en succes kan meget vel hænge sammen med inflationen. Vi har set en kraftig stigning i antallet af danskere, som specifikt går efter tilbudsvarer, og der er black friday jo den helt store tilbudsbasar,« siger Niels Philip Kjeldsen og fortsætter:

»Så det, vi så, var nok, at mange danskere havde udskudt køb til black friday, og at rigtig mange danskere købte alle julegaverne på black friday. Og det betyder selvfølgelig også, at detailhandlen vil sidde og have lidt sved på panden over, hvor meget kraft der så er tilbage i privatforbruget til december og nytår.«