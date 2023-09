Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv quizzen og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Den franske supermarkedskæde Carrefour er begyndt at hænge skilte op foran specifikke varer for at advare kunderne. Mod hvad? Shrinkflation

Dårlig hygiejne

For høj pris Hvilken dansk koncernen har netop lanceret en kampagne med navnet priskrig ? Coop

Salling Group

Jysk Hvilken koncern har netop overstået første store forhindring for at opkøbe Telia? Nuuday

Telenor

Norlys Hvilken type brugte biler satte salgsrekord i august? Dieselbiler

Elbiler

Benzinbiler Hvilken dansk TV-udbyder har allerede nu varslet prisstigning til alle kunder fra januar 2024? Norlys

Allente

YouSee

