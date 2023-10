Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv den her og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Inflationstallene i Danmark var i september lavere end forventet. Hvad endte tallet på? 0,9

1,4

0,3 De gennemsnitlige boligpriser steg igen i september. Hvor mange måneder i træk er boligpriserne steget? 4

6

7 Hvem vandt B.T.s pristjek af dagligvarer i oktober 2023? Netto

Rema 1000

Lidl Bilka har genindført et gammelt reklameslogan. Hvordan lyder det? Det tager kun fem minutter at handle i Bilka. Men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere

Hvem ka'. Bilka

Bilka er bare bedst Norlys har travlt med at sætte ladestandere til elbiler op i hele landet. De har et eksisterende samarbejde med McDonalds, og i den forgangne annoncerede de en ny partner. Hvem? Salling Group

Burger King

Silvan

