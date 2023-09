Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

En af Danmarks store discountkæder mistede i sidste uge sin direktør til Løvbjerg. Hvilken kæde? Lidl

Netto

Coop 365 Discount Skatteminister Jeppe Bruus åbnede tirsdag for at pålægge en specifik type kød afgifter. Hvilken slags kød? Svinekød

Kylling

Oksekød Rema 1000 fik onsdag godkendt købet af 114 Aldi-butikker. Men Rema 1000 planlægger ikke at åbne butikker i dem alle sammen? Hvor mange nye butikker vil Rema 1000 åbne? 10-20

60-80

85-95 DSB leverede torsdag et halvårsregnskab med stort overskud. Hvor stort? 375 millioner kroner

258 millioner kroner

90 millioner kroner Ørsted-aktien faldt kraftigt onsdag. Hvor meget blev sablet af værdien på den ene dag? 10 procent

25 procent

17 procent

