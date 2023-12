Det kan være slut med grænsehandlen, som vi kender.

Ministerrådet i EU vil have pant på dåser fra den tyske grænsehandel, det vil være en kæmpe sejr for regeringen og en torpedo lige ind i grænsehandlen.

Sådan lyder vurderingen fra redaktionschefen for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er en ret stor sejr for både regeringen og interesseorganisationer som De Samvirkende Købmænd, som har kæmpet for det her længe,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Især i Miljøministeriet er der grund til at gnide sig i hænderne over den nye aftale.

»For Miljøministeriet vil sejren ligge i, at man undgår at få en masse dåser ud i naturen,« fastslår redaktionschefen.

De danske købmænd har længe kæmpet for at få pant på dåserne fra den tyske grænsehandel, da det skrævvrider konkurrencen.

Niels Philip Kjeldsen, forbrugeredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen, forbrugeredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»For de erhversdrivende er det en kæmpe sejr, fordi man får fjernet en konkurrent, som kan sælge varerne noget billigere, fordi der ikke er pant på. Det her kan vise sig at være ganske indbringende for en lang række købmænd i Danmark,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Der er alt i alt en række vindere ved mandagens aftale i Ministerrådet. Der er dog en klar taber: grænsehandlen.

Ifølge Niels Philip Kjeldsen kan de nye regler helt stoppe danskerne i at pakke bilen og køre til Tyskland.

»Umiddelbart er det en torpedo ind i grænsehandlen i Tyskland. Ved at lægge pant på øl og sodavand gøres det en del mindre attraktivt for danskerne at køre ned over grænsen og handle. Idéen her er jo at fjerne incitamentet ved at gøre varerne dyrere at købe,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Næste skridt er, at der skal være forhandlinger med Europa-Parlamentet om en endelig aftale om pant.

I Tyskland er der i forvejen et fungerende pantsystem ligesom i Danmark. På en almindelig 33 centiliter dåse er der pant på 0,25 cent. Det svarer til 1,9 kroner.