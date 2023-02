Lyt til artiklen

Få uger efter det kom til offentlighedens kendskab, at Skare Meat Packers havde fået konfiskeret 250 ton gammelt kød af Fødevarestyrelsen, har virksomheden indgivet konkursbegæring.

Det erfarer B.T. på baggrund af tre af hinanden uafhængige kilder.

Rygterne om Skares konkurs er gået i dagligvarebranchen hele onsdag, og i følge B.T.'s oplysninger har medarbejdere hos Skare været indkaldt til stormøde om konkursbegæringen.

I følge Ritzau bekræfter tillidsrepræsentanten på Skare Metapackers konkursen overfor TV Syd.

»Vi er dybt berørte allesammen. Vi har godt kunnet se krisen gennem længere tid, men den seneste tid har været hård for alle i virksomheden,« siger Gunner Herman Straarup, tillidsrepræsentant på Skare Meatpackers, til TV SYD, skriver Ritzau.

I følge Gunner Herman Straarup har det faktum, at Salling Group og Rema 1000 droppede samarbejdet med Skare Meatpackers, været udslagsgivende.

»Vi har mistet en del kunder, og særligt Rema 1000 og Salling Group har været et stort slag for os, da det er nogle af vores største kunder. Det er ikke behageligt at være i denne situation som medarbejder, for det er surt ikke at vide, om man er købt eller solgt,« siger Gunner Herman Straarup til TV Syd, skriver Ritzau.

Virksomheden har været i vælten den seneste tid, efter Fødevarestyrelsens rejsehold beslaglagde 250 tons kød hos selskabet fra Vejen. Kødet manglede sporbarhed, så det var svært at vide, hvor gammelt kødet reelt var, lød det fra Fødevarestyrelsen.

»Jeg må sige, at det er en sjælden sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, også i forhold til den manglende sporbarhed,« sagde Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, dengang.

De fandt kød, der stammede helt tilbage fra 2010, men det er ikke ulovligt i sig selv. Men de manglede dokumentation for kødets oprindelse.

Kødproducenten, der har eksisteret siden 1972 og ifølge deres hjemmeside beskæftiger omkring 700 medarbejdere, blev derfor politianmeldt, men stifter og medejer Kurt Skare afviste, at virksomheden skal have ageret på kant med loven.

Det ændrede dog ikke på, at flere supermarkedgiganter droppede at have dele af producentens kød i montrene. I forskellige tempi blev kød fra producenten fjernet fra hylderne i både Salling Group, Coop og Rema 1000.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Skare Meat Packers, indtil videre uden held.