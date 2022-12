Lyt til artiklen

Den tyske supermarkedsgigant Aldi har gennem flere uger afsøgt mulighederne for at sælge kædens butikker i Danmark til en eller flere konkurrenter.

Sådan lyder det fra flere af hinanden uafhængige kilder i dagligvarebranchen, som B.T. har talt med.

B.T. har i to uger forsøgt at få be- eller afkræftet de massive rygter om Aldis retræte fra Danmark. Både ved at kontakte Aldis danske presseafdeling og Aldi Nord i Tyskland.

Aldi i Tyskland har ikke reageret på B.T.s henvendelse.

Aldi i Danmark har afvist at kommentere rygterne.

Forud for den tiltagende rygtestorm om Aldis fremtid i Danmark, der for alvor har grebet branchen de seneste uger, er gået et forløb, hvor Aldi, ifølge flere af hinanden uafhængige kilder, har 'sonderet terrænet' for at sælge deres butiksnetværk til én eller flere konkurrenter.

Kilder fortæller, at flere af landets store dagligvarekæder har været inde over for at se på, om det er muligt at overtage de mest attraktive Aldi-butikker eller sågar hele Aldis butiksnetværk.

Ifølge B.T.s oplysninger er der dog fortsat ikke indgået nogen aftale om, at én enkelt kæde skulle være klar til at overtage Aldis butikker.

Et sådant opkøb vil under alle omstændigheder kræve, at konkurrencemyndighederne skal ind over for at godkende handlen.

Aldis mulige exit fra Danmark har præget store dele af dagligvarebranchen de seneste uger.

En kilde beskriver situationen, som om store dele af dagligvarebranchen lige nu er i 'venteposition' for at se, hvad der sker med Aldi, da det kan få stor betydning for dynamikken på markedet, hvis Aldi lukker.

Også andre medier, som Dagligvarehandlen, har fredag beskrevet rygterne om, at Aldi kan være på vej ud af Danmark.

Fredag skrev Sn.dk sågar, at en kilde fra det tyske hovedsæde har indviet fortrolige i Korsør i, at Aldi går med overvejelser om at lukke i Danmark.

Det skal understreges, at B.T. ikke med sikkerhed kan sige, at Aldi lukker i Danmark.

Aldi har været på det danske marked i fire årtier og har de seneste mange år kæmpet med store underskud, som løbende er blevet dækket af betragtelige kapitaltilførsler fra det tyske hovedsæde.

Aldi er lige nu i gang med en stor moderniseringsproces af butikkerne og har sågar åbnet nye butikker inden for den seneste måned.

Derfor vil et eventuelt exit falde midt i en stor strategisk 'turnaround' for kæden i Danmark.