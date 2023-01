Lyt til artiklen

Fedtsugning har overhalet brystforstørrelse som verdens mest populære form for kosmetisk kirurgi.

Fedtsugning udgør 14,8 procent af alle de kosmetiske operationer, der er lavet i verden. Brystforstørrelse udgør lidt over 13 procent, skriver CNN.

Overhalingen sker midt i en voksende bekymring over implantaternes sammenhænge med kræft, ifølge nyligt offentliggjorte data fra International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), der er en organisation for plastikkirurger.

Skiftende tendenser er en del af en global stigning i æstetisk indgreb.

Over 30 millioner kirurgiske og ikkekirurgiske procedurer blev udført i 2021 – en stigning på 19,3 procent fra året før.

Dataene, der blev offentliggjort tirsdag som en del af ISAPS' seneste årlige undersøgelse, tyder på, at industrien for kosmetisk kirurgi ikke kun er kommet sig efter to på år med coronarelateret tilbagegang.

Den er vokset langt ud over niveauerne før pandemien.

Det samlede antal kirurgiske indgreb steg med over 33 procent mellem 2017 og 2021, mens ikkekirurgiske indgreb, for eksempel Botox indsprøjtninger, voksede med mere end 54 procent i samme periode.