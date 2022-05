Salget af brugte elbiler stiger så meget, at hjemmesiden Bilbasen har registreret et markant fald af annoncer med den type biler.

Udbuddet af elbiler her ellers været stigende frem til februar i år, skriver Børsen.

I februar var der cirka 4.000 brugte elbiler til salg, og nu er der kun omkring 3.100. Et fald på 25 procent.

»Det, der sker fra februar til april, er, at prisen på benzin stiger. Og karikeret sagt løber bilkunderne ind og siger: Jeg skal have en elbil, koste hvad det vil,« siger Jan Lang, kommunikationschef i Bilbasen, til Børsen.

Han forventer, at antallet af brugte elbiler til salg vil dale til under 3.000, selvom der egentlig bliver oprettet ret mange. De bliver bare solgt lynhurtigt.

Desuden oplyser han, at det er Tesla model 3, der topper listen over gennemsnitsliggetid for en brugtbilsannonce.

Den bliver i gennemsnit solgt på 18 dage.

Samtidig oplever man, at priserne på de brugte elbiler er steget med 15 procent.