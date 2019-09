Rasende kommentarer på Facebook og Trustpilot, politianmeldelser og klager til Forbrugerombudsmanden er i den seneste tid blev sendt afsted. Alle er de rettet mod én bestemt virksomhed.

Produktet, som vækker vrede reaktioner, er af mærket BLXCK Pods (udtales black pods, red.), som flere er stødt på gennem annoncer på Facebook. De forargede forbrugere melder blandt andet om lange leveringstider og dårlig kvalitet.

Mange af de vrede brugere melder, at de aldrig har set skyggen af høretelefonerne, selvom de har købt dem for flere uger siden, og at pengene med det samme er trukket.

Det var tilfældet for 49-årige Michael Diekelmann - en af de skuffede købere - som blev lokket af tilbuddet:

»Jeg købte høretelefonerne 9. september, og de lovede, at jeg ville få dem indenfor et døgn. Derefter fik jeg en mail om, at de havde så travlt, så travlt. Efter det fik jeg en mail om, at jeg ville modtage dem efter weekenden om tirsdagen, og det er så heller ikke sket,« siger han til B.T.

Efter at have købt høretelefonerne undrede Michael Diekelmann sig over, at pengene blev trukket fra hans konto med det samme, da det som regel først sker, når man har modtaget produktet.

40-årige Maria Rosenbæk - en anden køber - stemmer i:

»Jeg købte og betalte for disse høretelefoner, og så fik jeg et trackingnummer, som jeg kunne følge. Da jeg så gjorde det, stod der, at pakken ikke var modtaget.«

»Jeg hører ikke noget, og jeg modtager ikke noget, og når jeg ringer til dem, bliver jeg afbrudt. Andre, jeg er i kontakt med, modtager fuldstændig samme mails,« siger hun og fortsætter:

»Det gælder ikke kun fire mennesker, for det er rigtig mange, det handler om.«

Både Michael Diekelmann og Maria Rosenbæk har indgivet en anmeldelse til politiet.

På BLXCK Pods' hjemmeside tager det sig ud som en selvstændig virksomhed, og på Facebook skriver firmaet, at det har haft en 'utrolig start i Danmark'.

BLXCK Pods' CVR-nummer viser imidlertid, at virksomheden ligger i Højbjerg syd for Århus, og firmaet bag hedder Styled.dk, som er en netbutik for salg af tøj.

Styled.dk har tidligere været omtalt i medierne - heriblandt B.T. - for lignende sager, hvor købere føler sig snydt og melder, at de ikke har modtaget produktet, de har betalt for.

B.T. har flere gange i denne uge forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pia Fibiger Jensen, der er direktør i Styled.dk.

Fredag fortalte flere kilder til B.T., at de efter lang tids venten har modtaget høretelefonerne.

En af dem er René Poulsen, som er langt fra tilfreds.

»Det var ikke den store succes. De spiller af h... til. Jeg kunne se, at det er nogle høretelefoner, som man kan få smidt i nakken alle andre steder på internettet. Det er sådan noget Kina-bras for at sige det rent ud.«

Maria Rosenbæk og Michael Diekelmann har ligesom René Poulsen begge modtaget deres høretelefoner fredag morgen.

Ligesom René Poulsen har de ikke meget tilovers for kvaliteten.

»Når folk ringer til mig, kan jeg ikke høre dem i høretelefonerne. Når jeg ringer til andre, kan de godt høre mig, men det lyder som om, at jeg har vat i munden. Når jeg hører musik med dem, lyder det som om, jeg står i en kæmpe lagerhal,« siger Maria Rosenbæk.

Forbrugerombudsmanden oplyser til B.T., at de siden starten af sommerferien har modtaget i omegnen af 20 henvendelser om virksomheden Styled.dk, der omhandler både, at firmaet trækker penge, før produktet er køberen i hænde, samt brud på markedsføringsloven.

Michael Diekelmann slutter:

»Det er simpelthen at tage røven på folk. Det er hurtige penge, som man siger. Vi kunne ligeså godt have købt nogle til ingen penge. Det er noget helt andet, man får, end det, de skilter med.«