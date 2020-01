Er du en af de tusinder af danskere, som stadig bruger Windows 7?

Så er din computer nu i fare - og det bliver kun værre for hver dag, der går.

14. januar udsendte Microsoft for absolut sidste gang sikkerhedsopdateringer til styringssystemet, som er det næstmest udbredte udgave af Windows i Danmark efter det nyere Windows 10.

Ifølge analysefirmaet Statcounter er der stadig installeret Windows 7 på 7,82 procent af de computere, der bruger Windows som styresystem, her i Danmark. På verdensplan er tallet hele 26,79 procent.

Du kan sagtens fortsætte med at bruge Windows 7 som hidtil, men risikoen for hackerangreb stiger i takt med at styresystemets sikkerhedsopdateringer bliver mere og mere forældede.

»Når du ikke opdaterer, er der en risiko. Dataangreb sker hele tiden, så det er vigtigt at sikre sig,« siger Bente Hoff, som er leder af Norges nationale cybersikkerhedscenter (NSM), til norsk TV 2.

Skæringsdatoen for opdateringerne blev allerede meldt ud, da Microsoft lancerede Windows 7 i oktober 2009.

I forbindelse med lanceringen af Windows 10 tilbød software-giganten i en periode sine kunder at opdatere til det nye styresystem kvit og frit.

Det tilbud udløb imidlertid den 29. juli 2016.

Så hvis du stadig bruger Windows 7 og ønsker at opdatere til den nye version - som stadig bliver sikkerhedsopdateret - må du hive tegnebogen frem.

Den billigste og mest udbredte version ved navn Windows 10 Home koster nu 1.099 kroner, mens Windows 10 Pro, som med flere funktioner til især arbejdsbrug, koster 1.899 kroner.

Du kan opdatere til Windows 10 her.