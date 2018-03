Hvisken er en måde at fange barnets opmærksomhed på, så det nemmere kan falde til ro. Derfor kan det være godt at bruge, når man læser godnathistorier.

København. Går barnet i flitsbue ved sengetid, eller kan det ikke være i sig selv ved tanken om det frådende monster, der måske gemmer sig under barnesengen, kan man godt ønske sig et hemmeligt trick til at få ro på gemytterne.

Og måske har børnepsykolog og hypnoterapeut Jannie Kildested en hjælpende hånd til de situationer.

Hun er forfatter til bogen "Hviskefolket og de dejlige underjordiske haver", hvor man bruger hvisken som en del af oplæsningen. Det skal hjælpe til at få barnet til at falde til ro ved sengetid. Baggrunden for at bruge hvisken er hentet fra hypnose.

Hypnose er bygget op om tre faser: En induktion, som får personen ind i tilstanden. Herefter kommer en del, hvor man kan lave en behandling. Den sidste fase er en reorientering, som får personen til at vende tilbage til normal bevidsthed.

- Med hvisken laver jeg en induktion. Ved en induktion har man egentlig bare brug for noget, der kan koncentrere den andens opmærksomhed, fortæller børnepsykolog og hypnoterapeut Jannie Kildested.

- Og hvis man tænker over det, så når man hvisker, så vil barnet koncentrere sig om at høre, hvad der bliver sagt og måske koncentrere sig om at kigge på munden for at kunne høre det bedst muligt, forklarer hun.

I sin klinik har hun ofte børn, der har søvnproblemer - særligt i forbindelse med diagnosen angst.

Når man har fanget barnets opmærksomhed med hvisken, kan man i den efterfølgende fase lave små øvelser eksempelvis vejrtrækningsøvelser. Det hjælper også barnet med at få ro på.

Fakta: Lav en vejrtrækningsøvelse

- En vejrtrækningsøvelse som en del af putningen kan hjælpe barnet til at falde til ro.

- Det kan for eksempel være ved, at barnet lægger en hånd på maven, og man placerer en pude ovenpå. Øvelsen består nu i, at barnet mærker maven bevæge sig i takt med vejrtrækningen og ser puden bevæge sig op og ned.

- Forælderen kan så hviske "tungere og tungere", så både vejrtrækning og barn falder helt til ro.

Kilde: "Hviskefolket og de dejlige underjordiske haver", Jannie Kildested.

/ritzau fokus/