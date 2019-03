Helt fra de små, fedtede barnefingre skal dele slikket fredag aften, til man som voksen skal bytte den gamle bopæl til en ny, er håbet for de fleste nok, at konvertere det man har til noget mere.

Er drømmen at bytte storby-lejligheden til et hus i en af de omkringliggende kommuner, så er det lige nøjagtigt, hvad man får; i hvert fald hvis man kigger på gennemsnittet.

For øjeblikket udbydes ejerlejlighederne i København, Aarhus, Odense og Aalborg nemlig i gennemsnit for mellem 46.200 og 24.500 kroner pr. kvadratmeter.

Hvilket altså svarer til, at en ejerlejlighed på 80 gennemsnitlige kvadratmeter udbydes til salg for knap 3,7 millioner kroner i København, 2,8 millioner i Aarhus og cirka to millioner i både Odense og Aalborg. Det viser tal fra Boliga.

Mens de kvadratmeterpriser, som villaerne og rækkehusene udbydes for i de omkringliggende kommuner, er noget billigere.

Størst forskel er der, hvis man rykker fra ejerlejligheden i Aarhus til en villa i Favrskov Kommune – eller fra en lejlighed i Odense til et hus i Nordfyns Kommune. Begge steder lyder prisforskellen på hele 65 procent.

Er det derimod Aalborg-lejligheden, der er er blevet for trang, er der mest at spare i forhold til udbudspriserne i Jammerbugt Kommune. Her ligger den gennemsnitlige udbudspris på villaerne og rækkehusene nemlig også 65 procent under ejerlejlighedspriserne i Aalborg Kommune.

Eneste undtagelse

Som så ofte ellers er det København, der skiller sig en anelse ud i statistikken. Som den eneste nabo-kommune til en af landets storbyer udbydes husene i Gentofte Kommune nemlig ikke billigere end lejlighederne i København, oplyser Boliga.

Skal kvadratmeterne således byttes til en hjemadresse i Københavns nordlige naboforstad, skal man nemlig helt op og betale 55.200 kroner pr. styk. Det vil altså sige, at et gennemsnitligt hus på 120 kvadratmeter koster 6,6 millioner kroner i den rige forstad.

Rykker man derimod fra lejligheden i København til et hus i Herlev Kommune, lyder forskellen i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på hele 31 procent.

Her kan du se, hvor stor prisforskel der er på landets største byer og de omkringliggende kommuner:

København

Aarhus

Odense

Aalborg

*Boliga har opgjort den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris på ejerlejligheder i Danmarks fire største byer og sammenlignet disse med de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser på villaer og rækkehuse i de omkringliggende kommuner. Data er trukket 19. februar 2019.