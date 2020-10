Efter næsten to årtiers intens kamp og 193 butiksåbninger måtte den danske discountkæde Netto i 2010 erkende, at slaget var tabt.

Nettos indtog på det britiske marked var gået i hårdknude, og Salling Group, som dengang hed Dansk Supermarked, solgte den britiske gren af Netto for omkring syv milliarder kroner til supermarkeds-mastodonten Asda.

Nu er Asda selv blevet centrum for en opsigtsvækkende handel af gigantiske proportioner.

Det skriver flere britiske medier, blandt andre The Guardian og BBC.

Asda er blevet opkøbt. Foto: BEN STANSALL Vis mere Asda er blevet opkøbt. Foto: BEN STANSALL

Fredag blev det nemlig officielt, at to brødre fra Blackburn i England, Zuber og Mohsin Issa, sammen med TDR Capital har købt Asda af den amerikanske supermarkeds-kæmpe Walmart, i en handel der værdisætter Asda-kæden til svimlende 6,8 milliarder pund, svarende til 56 milliarder danske kroner.

Køberne har optaget gæld for fire milliarder pund for at realisere handlen.

Asda er den tredjestørste supermarkedskæde i Storbritannien, kun overgået af Tesco, som er den største, og Sainsbury, som er nummer to.

Brødrene, der nu kan kalde sig ejere af supermarkedskæmpen, er i sig selv en interessant historie.

Zuber og Mohsin Issa. Foto: PR/pressebillede EG Group Vis mere Zuber og Mohsin Issa. Foto: PR/pressebillede EG Group

Zuber og Mohsin Issa er andengenerationsindvandrere fra Indien, og som unge drenge arbejdede de på deres forældres tankstation, hvor arbejdet blandt andet bestod i at rense toiletter, har de tidligere fortalt.

Men i 2001 købte de en tankstation i byen Bury, og det blev starten på et hastigt voksende imperium, som i dag er blevet til 6.000 tankstationer i 10 forskellige lande under navnet Euro Garages.

Brødrene har også fingrene nede i en lang andre andre forretningsområder, og nu er det så driften af en enorm dagligvarekæde, de har kastet sig over.

Amerikanske Walmart, som har ejet Asda siden 1999, og som altså nu har solgt størstedelen af kæden, vil fortsat have en mindre ejerandel i Asda.

Handlen vækker opsigt i Storbritannien af flere årsager.

Først og fremmest fordi der lige nu foregår en voldsom konkurrence på det britiske dagligvaremarked, hvor de tyske discountkæder Aldi og Lidl har haft held til at tage store markedsandele og presse de eksisterende kæder helt i bund.

Det er ikke længe siden, at Asda og Sainsbury forsøgte at fusionere, men det blev afvist af de britiske konkurrencemyndigheder, som frygtede stigende priser og monopol-lignende tilstande, hvis to så store kæder lagde sig sammen.

I forbindelse med opkøbet af Asda har køberne bundet sig til at investere en milliard pund i kæden over de tre kommende år. Det ses i sig selv som et træk, der vil intensivere kampen om de britiske kunder.

En anden årsag til at handlen vækker opsigt er, at det bringer Asda tilbage på britiske hænder.

Et faktum, der har vakt så stor begejstring, at den britiske finansminsiter, Rishi Sunak, offentligt har udtrykt glæde over handlen.