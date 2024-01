For Britt Andersen på 56 år har livet de seneste år taget en helt vild drejning.

Hun er simpelthen gået fra i mange år at være førtidspensionist til at være blevet millionær.

»Nogle gange må jeg nive mig selv i armen. Det havde jeg slet ikke forstillet mig,« siger Britt Andersen, der allerede som 28-årig fik på førtidspension på grund af en diskusprolaps.

Den store forandring i Britt Andersens liv begyndte, da hun med sin mand var på campingtur i 2017.

Hun har altid gået meget op i madlavning, men det var kun muligt at grille eller lave mad i fælleskøkkenet på campingpladsen.

»Jeg gik på nettet, og så noget, der hed en airfryer. Jeg vidste ikke, hvad det var, men de reklamerede med, at den kunne lave nogen sprøde pommesfritter, kylling og sådan noget,« siger Britt Andersen og tilføjer:

»Så jeg tænkte, at den skulle jeg prøve, da jeg altid har interesseret mig for madlavning, og den ville kunne komme med på camping.«

Da Britt Andersen kom hjem fra camping, begyndte hun at eksperimentere med sin nye airfryer i køkkenet huset i Grindsted.

»Samlet har jeg solgt omkring 200.000 bøger,« siger Britt Andersen. Foto: Politikens Forlag Vis mere »Samlet har jeg solgt omkring 200.000 bøger,« siger Britt Andersen. Foto: Politikens Forlag

»Jeg begyndte at bruge den til alt mulig madlavning, som producenterne dengang nok ikke havde forestillet sig, den kunne bruges til,« siger hun.

Næste step var så at lave en Facebookgruppe, hvor de nye opskrifter kunne deles med andre.

»Jeg tænkte, at andre ligesom jeg havde tænkt på nye måder at bruge en airfryer på, og vi kunne udveksle erfaringer,« siger hun.

Og pludselig fik Britt Andersen en opfordring.

»Jeg gjorde meget ud af at vise mine madopskrifter i facebookgruppen, og pludselig blev jeg så opfordret til at skrive en bog,« siger hun.

Det er nu endt med, at Britt Andersen er blevet 'airfryer-dronningen'.

I alt har hun udgivet fire bøger om madlavning med airfryer, og hun ligger i toppen af flere danske bestsellerlister med sin kogebog 'Airfryer-grundbogen', som er den den næstmest solgte bog hos Bog & idé.

»Samlet har jeg solgt omkring 200.000 bøger. Jeg har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger hun.

'Airfryer-mania'

Både i julehandlen og her i januarudsalget er danskerne da også gået helt amok, når det gælder køb af airfryers.

»Vi taler om, at folk er gået i 'airfryer-mania',« lød det torsdag fra Emilie Reimar, der er marketingsdirektør i Imerco, til B.T.

Men da Britt Andersen begyndte at lave den første bog om airfryer, havde hun ingen idé om, at det ville ende som en kæmpe succes.

»I starten gik jeg meget stille med dørene, og jeg fortalte ikke nogen, at jeg skrev på en bog. Det var først, da jeg fik den hjem fra trykkeriet, at jeg turde fortælle andre om bogen,« siger hun.

Hvorfor ville du ikke fortælle nogen, at du skrev en airfryerbog?

»Fordi jeg ikke ville være presset af nogen. Stille og roligt ville jeg bare have lov til selv at bestemme, hvornår den bog skulle være færdig,« siger hun og tilføjer:

»Jeg var også enormt bange for, hvordan der ville blive taget imod den. Når man er førtidspensionist, som jeg var, så har man tid nok til at få det lavet de ting, man er gået i gang med, ordentligt.«

Kok kritiserer airfryers

Det er dog ikke alle, der har rost airfryers til skyerne.

Senest har kokken Bo Jacobsen sagt, at en airfryer bare er en dims, man slet ikke behøver at bruge penge på, sålænge man har en ovn.

Britt Andersen, kokken Bo Jacobsen kommer jo med kritik af airfryers. Gør du dig nogen tanker om, at du med dine storsælgende bøger gør reklame for de firmaer, der sælger airfryers med at vise et rosenrødt billede af deres maskiner?

»Det gør jeg da. Jeg kan godt se en tendens til, at folk gerne vil lave mad hurtigere, og en airfryer er hurtigere end en ovn, selv om de kan meget af det samme,« siger hun, og slår fast, at hun ikke vil udskifte sin egen ovn helt med en airfryer.

»Jeg ville ikke undvære min egen ovn, som der er mere plads i, og derfor er bedre, når der skal laves middag til mange mennesker. Så givet det ingen mening at lave maden i en airfryer,« siger kogebogsforfatteren.