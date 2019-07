Den danske landsholdslegende Brian Laudrup er blevet den seneste i en efterhånden lang række af kendte danskere, som bliver misbrugt i falske artikler.

Det er firmaet BTC Profit – der i samme artikel misbruger tv-profilen Jes Dorph-Petersen – som misbruger Brian Laudrup i flere opdigtede artikler. Formålet er at lokke penge ud af godtroende danskere.

»Jeg er for få dage siden blevet bekendt med den falske artikel og er selvfølgelig rystet over det,« skriver Brian Laudrup i en sms til B.T. og fortsætter:

»Udover at krænke min person kan det også gå ud over mennesker, der tror på disse falske reklamer.«

Artiklen er i virkeligheden en annonce.

Den ligner en klassisk artikel fra Berlingske og bliver spredt via Google-annoncer, så den ender på danske mediers hjemmesider og på Facebook.

I artiklen optræder Brian Laudrup, som om han har investeret en halv milliard i selskabet – og at han selv har scoret en økonomisk gevinst ved sin investering.

I samme artikel fremgår det, at tv-værten Jes Dorph-Petersen har tjent penge på at købe bitcoins i firmaet.

Brian Laudrup bliver misbrugt i i reklamer for et bitcoin-firma, der med stor sandsynlighed er ren svindel. Her er det fra en annonce, som ligner en artikel fra Berlingske Business. Vis mere Brian Laudrup bliver misbrugt i i reklamer for et bitcoin-firma, der med stor sandsynlighed er ren svindel. Her er det fra en annonce, som ligner en artikel fra Berlingske Business.

Alt sammen noget, der skal øge troværdigheden og lokke læseren til at poste penge i foretagendet​.

Det forklarer Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed hos CSIS.

Men det hele er fup, og Brian Laudrup forsøger nu at få fjernet artiklerne, forklarer han til B.T.

Peter Kruse advarer imod, at man hopper på nummeret og investerer i bitcoins hos firmaet. Du ser aldrig dine penge igen.

»Det er mange mennesker, der bliver svindlet af det her, og der er formentlig tale om hundredtusindvis af kroner, som lander i nogle banditters lommer,« siger Peter Kruse.

Brian Laudrup og Jes Dorph-Petersen er med i en voksende klub af kendte navne, når det drejer sig om bitcoin-firmaets falske artikler.

Både Jysk-grundlæggeren Lars Larsen og milliardæren Karsten Ree er tidligere blevet misbrugt i lignende artikler, som er lavet, så de ligner artikler fra Ekstra Bladet.

Også Dovne Robert, Jørgen Leth og Mads Steffensen har oplevet at blive misbrugt i falske artikler om investeringer i bitcoins.