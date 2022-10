Lyt til artiklen

For et par måneders tid siden tog 53-årige Brian Schou fra Ølsted konsekvensen af de høje elpriser og skiftede selskab.

Han skrev under med b.energy, tidligere Blue Energy, og gik ud fra, at han ville betale for sit forbrug. I stedet fik han et chok.

For da den første regning ladende, var det ikke en regning for hans forbrug, men en acontoregning, der gælder fra 27. august til og med 31. oktober, og den var overraskende høj.

For 298 kWh lød prisen 2.916,31 kroner.

Altså: En ren kWh-pris på 6,8 kroner, og når alt var indregnet i form af afgifter, abonnement og moms, en samlet pris på noget svarende til 9,82 kroner per kWh.

»Jeg har aldrig hørt om, at kWh-prisen nogensinde har været så høj i Danmark. Der må være nogen i b.energy, som har slugt søm. Ingen andre selskaber har sådan en pris,« siger Brian Schou:

»Jeg ringede til dem og spurgte, hvordan de var kommet frem til det, for jeg bruger strømmen, når den er billigst. De sagde bare, at de havde nogle kloge hoveder, som havde regnet sig frem til den pris.«

En måde at blive afregnet på, som undrer mange danske elkunder i disse tider med voldsomt stigende elregninger.

Men hos b.energy står direktør Martin Juul Møller klar til at forsvare prissætningen.

Han fortæller, at EnergiDanmark, der handler strømkontrakter for b. energy, kommer med en forventning til, hvordan prisen i de kommende måneder vil være i spidsbelastningsperioderne og i de perioder, hvor færrest bruger strøm.

Herefter fastsætter b.energy kWh-prisen ud fra de data, de har på deres gennemsnitskunder.

»Man kommer aldrig til at betale mere, end hvad det har kostet i de timer, hvor man har brugt strøm. Har man lagt sit forbrug meget om, er man velkommen til at ringe og spørge om, hvorvidt man har penge til gode,« skriver Martin Juul Møller

Efter en måned hos b.energy har Brian Schou trukket stikket igen.

»Da jeg tegnede abonnementet, gjorde jeg flere gange opmærksom på, at jeg ikke ville betale aconto, for de skal ikke administrere mine penge. Jeg vil gerne betale mine regninger, men kun for det, jeg bruger,« forklarer Brian Schou:

»Det blev et kort bekendtskab. Jeg stoler ikke på dem, for de lovede mig en ting, men så sender de mig alligevel en tårnhøj acontoregning.«

Direktør i b.energy Martin Juul Møller har følgende forklaring på, hvorfor kunderne hos b.energy skal betale aconto og ikke bagudrettet.

»Vi mener, at det er mere reelt, at folk har en idé om, hvad de skal sætte til side til deres elregning, og så tilpasse deres forbrug efter det, end at de bliver overrasket, når de ser, hvad de reelt har brugt af strøm og til hvilken pris,« forklarer han.