I sidste uge stoppede Meny-købmanden Brian Rosenstand en kvinde i midten af 50’erne. Hun havde stjålet frugt, grønt og kød, men i stedet for at holde på damen og ringe til politiet, gav Brian hende en opsang og bad hende holde sig væk fremover.

Et par dage senere var det så en ung rumæner med lommerne fulde af chokolade og kaffe, Brian havde fat i. Også han blev sendt på porten med en skideballe.

»Alternativet er, at vi skal stå to mand og holde på dem. Der går typisk flere timer, før politiet kommer, og det kan godt være ubehageligt for personalet. Og når politiet endelig kommer, sker der ikke noget. Så hvorfor anmelde det?,« spørger Brian Rosenstand.

Selvom Brian også anmelder en del butikstyverier, slipper mange med en løftet pegefinger.

Brian Rosenstand oplever masser af tyverier i sine butikker. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Rosenstand oplever masser af tyverier i sine butikker. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er en taktik, han har udviklet, i takt med at han har oplevet, at tyverierne er blevet flere.

Det er ellers stik imod, hvad de officielle statistikker viser. Her fremgår det, at antallet af anmeldelser af butikstyverier falder.

Både Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd og Brian Rosenstand mener dog, at der er store mørketal, fordi langt fra alle butikstyverier bliver anmeldt.

»Vi tager en tyv om dagen. Butikstyveri er desværre blevet en stor del af vores hverdag,« siger Brian Rosenstand og uddyber:

»Før var det sådan: 'hold da op, der var en tyv'. Nu spørger man mere: 'Hvor mange tyverier har der været i dag?'.«

Og det er alle slags mennesker i alle aldre, der stjæler, viser en ny opgørelse fra Crimestat, som har kortlagt butikstyverier i Danmark i 2019.

Det er også alle slags varer, der ryger i lommen.

Tyvene har dog en klar favorit: Personlig pleje-produkter.

Næsten hver femte tyveri, der blev registreret af butikkerne i 2019, var varer som barberblade, deodoranter eller shampoo.

I Brian Rosenstands butik kommer både tyvebander, der ripper med arme og ben med henblik på videresalg, og helt almindelige danskere, der ikke kan holde fingrene for sig selv.

»Blandt de organiserede tyvebander oplever vi ofte, at de eksempelvis står og filmer vores hylder med vin og slik, så de kan vise det til deres hælerkunder, der så kan afgive bestilling. De stjæler for store beløber, og mange af dem er både truende og fuldstændigt ligeglade med at blive taget,« siger Brian Rosenstand:

»Og så er der den helt almindelig tyv, som handler ind med kurv og stjæler til eget forbrug. De stjæler af nød. Stamkunderne er i en kategori for sig selv. Det er pinligt, når de bliver taget, for det er folk, personalet kender.«

FAKTA: Her er tyvenes favorit-varer Følgende er de varegrupper, butikstyvene oftest stjæler. Procentsatsen er, hvor stor en andel af de samlede butikstyverier, kategorien udgør. 1: Personlig plejer - eksempelvis deodorant, barberblade, parfume, makeup. (19,8 %) 2: Kolonial - eksempelvis nødder og Nescafé (11,5 %) 3: Køl og frost - eksempelvis kylling, ost, laks, is. (11,2 %) 4: Tekstiler - eksempelvis bh'er, bukser, sko, strømper, solbriller, pung. (11 %) 5: Slik - eksempelvis Marabou, Haribo og bland selv-slik. (10,9 %) 6: Øl og sodavand - eksempelvis tuborg, cola og red bull. (9,7 %) 7: Hus, have og isenkram - eksempelvis værktøj, grillartikler og maling. (6,9 %) 8: Slagter og bager - eksempelvis oksemørbrad, andet oksekød og sushi (5,3 %) 9: Radio og tv - eksempelvis powerbanks, fjernsyn, dvd-film og telefoner (4,6 %) 10: Frugt, grønt og blomster - eksempelvis avocadoer, jordbær, blåbær og bananer (4,6 %) 11: Vin og spiritus - eksempelvis Jack Daniels, Smirnoff og diverse vine (4,5 %) Kilde: Crimestat.

Problemerne med butikstyverier har de seneste år fået De Samvirkende Købmænd til at efterlyse en større indsats fra myndighederne.

Den forhenværende justitisminister Søren Pape Poulsen vedtog en lovpakke med initiativer mod organiseret butikstyveri.

I februar spillede De Samvirkende Købmænd så endnu en gang ud med et forslag til en ny lovpakke.

»Vi forsøger at råbe politikerne op. Hvis dit rejsekort driller, får du en kontrolafgift på 750 kroner. Hvis du bliver taget i at stjæle 10 plader Marabou i supermarkedet, koster det 500 kroner. Der er en disharmoni,« siger Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd.

Han mener, at det er i alles interesse at få stoppet udviklingen.

»Tyverierne betyder, at vi alle betaler mere for varerne, når detailhandlen skal have dækket deres tab. Så det er også i kundernes interesse, at vi kommer det her til livs.«

Brian Rosenstand har flere gange stået frem for at sætte fokus på butikstyverierne. Han mener fortsat ikke, at politikerne gør nok for at hjælpe detailhandlen.

Indtil for otte måneder siden havde han to butikker. I de to butikker tilsammen fik han stjålet varer for en million kroner om året.

»Det er blevet meget lukrativt for organiserede bander at stjæle. De bliver taget, får en bøde, og butikken får aldrig sine penge eller varer tilbage. Tyvene siger bare, at de ingen penge har, og så bliver sagen lukket i fogedretten. Der er ingen konsekvens,« siger Brian Rosenstand.

Han mener også, at det er nødvendigt at komme tyverierne til livs.

»Det rammer os på på bundlinjen, fordi vi også skal bruge flere penge på eksempelvis detektiver og overvågning. Vi kunne ansætte to medarbejdere for de penge. Så det skal bare stoppes, og politikerne må simpelthen træde i karakter, så detailhandlen kan få den nødvendige hjælp,« siger Brian Rosenstand.

Om der kommer flere politiske indsatser på området, må tiden vise. De Samvirkende Købmænd oplever dog samarbejdsvillighed fra regeringen, lyder det.