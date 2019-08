Brexit skal ske senest 31. oktober – med eller uden en politisk aftale mellem EU og Storbritannien.

Sådan har linjen været fra den britiske regering, siden Boris Johnson blev premierminister. En linje, som kan udløse prisstigninger på varer som cheddarost, mineralvand, brød og kiks i danske supermarkeder – indtil varerne måske helt forsvinder fra hylderne.

For uden en aftale vil Storbritannien efter den 31. oktober få status af tredjeland.

Det betyder, at al import fra Storbritannien bliver pålagt told. På fødevarer er der tale om gennemsnitlige toldsatser på alt fra seks til godt 35 procent, viser tal fra WTO.

»Hvis det sker, vil de varer, der bliver importeret fra Storbritannien, stige i pris i supermarkederne,« siger Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel i Dansk Erhverv:

»Så kan det godt være, at det bliver billigere for butikkerne at købe britiske varer, fordi pundet falder i værdi. Men det vil ikke opveje den ekstra udgift, der kommer på grund af toldsatsen, og det vil de danske forbrugere mærke ude i butikkerne,« siger han.

Danske virksomheder importerede i 2018 varer for 23,5 milliarder kroner på tværs af hundreder af varekategorier fra Storbritannien.

Det viser en opgørelse, som Dansk Industri har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Nogle af disse varer er blandt de varer fra Storbritannien, som Salling Group sælger mest af på tværs af Netto, Føtex og Bilka. Til B.T. oplyser Salling, at følgende er de varer, de sælger mest af fra Storbritannien, er Bell's Morgenknas, Bell's Müsli, Lemon Curd, naan-brød, cheddarost, kiks, crackers.

Nogle af de dagligvarer, danske firmaer har brugt flest penge på at importere, er eksempelvis cheddarost, kager, kød, fisk, kiks, drikkevarer og chokolade.

Hos Coop, der driver Kvickly, Fakta, Irma og Brugsen-kæderne, bekræfter man, at de varianter af varer, der er importeret fra Storbritannien, vil stige i pris ved et brexit uden en aftale.

»Den ekstra pris, vi skal betale i told, bliver lagt oven i den pris, forbrugeren ser i butikken. Prisen vil stige en til en,« fastslår Jens Juul Nielsen, pressechef for Coop.

Med tiden vil de britiske varer ovenikøbet måske helt forsvinde fra de danske supermarkeder.

For i stedet for at have varer på hylderne, der er blevet dyrere at købe ind, vil supermarkederne begynde at se sig om efter billigere alternativer.

»Vi vil ret hurtigt se, at mange supermarkeder siger: 'De kiks, vi hidtil har købt på det britiske marked, dem køber vi nu i Frankrig, hvor de er billigere',« vurderer Michael Bremerskov Jensen:

»Og det vil jo betyde, at nogle af de produkter fra Storbritannien, som danskerne har været vant til at købe gennem mange år, helt forsvinder fra det danske marked.«

I Coop melder man sig også klar til at skrotte de engelske varianter.

Hvad er told – og hvor meget skal man betale? I dag er Storbritannien med i EU og en del af det indre marked, hvor der er fri bevægelighed af varer. Hvis Storbitannien forlader EU uden en aftale den 31. oktober, bliver Storbritannien et tredjeland på samme måde som eksempelvis USA og Kina. Det betyder, at de gældende toldsatser fra WTO vil træde i kraft, og importører skal betale told, når de handler i Storbritannien. Følgende er gennemsnitlige WTO-toldsatser på udvalgte varegrupper. Animalske produkter: 15,7 procent Mejeriprodukter: 35,7 procent Frugt, grøntsager, planter: 10,5 procent Kaffe, te: 6,1 procent Kornprodukter: 12,8 procent Sukker og konfekt: 23,6 procent Drikkevarer og tobak: 19,6 procent Bomuld: 0 procent Fisk: 12 procent Mineraler og metaller: 2 procent Træ og papir: 0,9 procent Tekstiler: 6,5 procent Elektroniske maskiner: 2,8 procent Transportudstyr: 4,3 procent Kilde: Dansk Erhverv, Dansk Industri, WTO

»Det er jo klart, at hvis man har en lige så god cheddarost i et andet land end Storbritannien, så kan det jo godt være, at man skal købe varen der i stedet. De britiske varer vil være dårligere stillet,« siger Jens Juul Nielsen.

Og det er ikke kun fødevarer, danske virksomheder importerer.

Størst er importen faktisk af elektroniske apparater og medicin. Sidstnævnte pålægges dog ikke told.

Herudover importeres der eksempelvis køretøjer, bildæk, flydele, kontaktlinser, kasseapparater og legetøj for milliarder af kroner om året. Generelt er tolden på de varer dog ikke lige så høj som toldsatserne på fødevarer.

I Dansk Industri mener europapolitisk chef Anders Ladefoged, at der under alle omstændigheder vil være én stor taber ved et brexit uden en politisk aftale.

»For virksomhederne er det her en meget ubehagelig situation. De risikerer at betale told på de varer, de importerer, mens de varer, de sælger, kan blive dyrere for briterne at købe, hvis pundet falder yderligere,« siger Anders Ladefoged:

»Denne situation skaber usikkerhed og en masse besværlighed, som kunne være undgået. Det er meget bekymrende, at man i Storbritannien snakker om brexit uden en aftale.«

I Dansk Erhverv er Michael Bremerskov Jensen forsigtig optimist. Han kan stadigvæk ikke forestille sig, at der kommer et scenarie, hvor briterne bare træder ud af EU.

»Det vil være til så stor gene for de europæiske forbrugere, at jeg tror, at man kommer med en række nød-beslutninger om fortsat handel i sidste sekund, hvis Storbritannien bare crasher ud den 31. oktober.«

Også i Coop maner man til besindighed:

»Det er klart, at priserne på nogle varer vil stige ved brexit uden en aftale,« siger Jens Juul Nielsen:

»Men det er trods alt relativt små varekategorier, så det er ikke noget, der vil ryste danskernes budgetter.«