I et opslag på Facebook fra den lokale købmand i landsbyen Hodsager revser man kunderne for at blive væk.

»Vi beklager på forhånd den hårde tone,« starter brevet, som er lagt på deres Facebook-side.

»Men Min Købmand i Hodsager er igen presset. Der bliver ikke handlet nok igen igen.«

I brevet er der blandt andet talt op, at 48 husstande i den lille jyske by har undladt at købe et såkaldt købekort hos købmanden. Købekortet er et kort, hvor man lægger et bestemt beløb, som derefter skal bruges i butikken, og som altså er vejen til overlevelse, forstår man på brevet.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jPmzcHckWGoRDzWQF5i8KrcdxwhGZENAQqSsL2ah6KSnEVcVYy59Ec4wLAhVVgMyl&id=100057302176440

Det er bestyrelsen for Hodsager Købmandsforretning, som har forfattet det harske brev, men det har de gjort, lyder det, fordi alle andre muligheder har været taget i brug.

»Det er fordi, vi har prøvet alt andet. Vi har prøvet med den sjove vinkel, vi har prøvet at tale stille og roligt, nu er vi nødt til at være skarpe i tonen og sige, det her er det, der skal til, ellers er der stor risiko for, at der efter nytår ikke er en butik i byen,« siger bestyrelsesformand Heine Ebbesen.

På Facebook, hvor opslaget er delt, køber folk dog ikke nødvendigheden af at bruge den tone.

»Ynkeligt«, »Føj en måde at presse folk på« og »Kunne ikke drømme om at handle et sted som det«, skriver brugerne på købmandens side.

Synes du, det er ok at bruge en retorik som den i brevet fra Min Købmand for at få lokale til at handle hos sig?

Selv er bestyrelsesformanden for butikken overrasket over reaktionen.

»Det er ikke første gang, vi har lavet sådan et opslag, så det er sjovt, det går viralt den her gang,« siger Heine Ebbesen.

Hvis folk tænker, at det er de frie markedskræfter, der bestemmer, hvad vil du så sige til det?

»Altså jeg skal på ingen måde bestemme, hvor folk skal handle henne, men jeg ved også, at man i Hodsager altid støtter op, og der kan man blandt andet støtte op om købmanden.«

Heine Ebbesen påpeger, at prisstatistikker viser, at deres priser ikke ligger langt over konkurrenterne i de større supermarkedskæder.

»Det er jo en investering. ‘Jeg har købt hus, og hvis den lokale købmand lukker, og skolen lukker, jamen så falder mit hus også i værdi'.«

Er der ikke noget I selv kan gøre for at få kunderne tilbage?

»Selvfølgelig er der det, men vi mangler stadig at høre fra dem, der ikke kommer. Er der noget, vi kan gøre bedre, er der tomme hylder, og hvorfor er der tomme hylder?«

Købmandsdøden er et velkendt fænomen i de små byer, og Heine Ebbesen siger, at han ser nabolandsbyer uden købmand blive forvandlet til spøgelsesbyer.

Derfor opsangen, som er lagt på Facebook.

Selv bruger Heine Ebbesen ikke meget energi på reaktionen, der så efterfølgende har været på Facebook.

Han håber bare, at pointen kan give genlyd hos de lokale.

»Det er slet ikke det, det handler om, men bruger man ikke den lokale, så lukker den.«