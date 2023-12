Det står slemt til i den danske bygge- og anlægsbranche.

Så slemt, at det ifølge en ekspert er et faresignal for hele økonomien.

Antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen i 2023 er på det højeste niveau siden finanskrisen, skriver Finans, som har tallene fra Danmarks Statistik.

Overfor Finans kalder Lasse Lundqvist, som er seniorøkonom hos Prognosecentret i Byggefakta, antallet af konkurser i branchen 'historisk'.

Og dybt alvorligt for hele det danske samfund.

»Det er et rimeligt stort faresignal, for branchen er en vigtig faktor i vores økonomi,« siger Lasse Lundqvist til Finans.

Tilbagebetaling af coronalån, høje renter og øgede omkostninger er blandt årsagerne til, at bygge- og anlægsbranchen har det svært i øjeblikket.