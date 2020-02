Der er dømt smil, hilsener og til tider også en hurtig krammer, når Marie og Brian går ind ad døren til deres lokale pizzeria i Nakskov. Her kommer de ofte. Og hvis ikke de møder op personligt, får de maden bragt til døren.

I januar købte parret mad fra pizzeria 10 gange. I februar var de kommet op på syv gange efter to en halv uge.

»Min favorit er nachos med kylling og ostefyld. Vores pizzamand laver det på en helt speciel måde,« siger 21-årige Marie Nielsen:

»Vi køber nok for omkring 130 kroner hver, når vi spiser ude. Vi spiser mest fra samme sted, men indimellem bestiller vi også en bøf fra et andet pizzeria, hvis det skal være lidt specielt. Så sidder vi og spiser i sofaen og ser noget tv.«

Marie Kiks Nielsen er på fornavn og knus med sin lokale pizzamand. Foto: Privatfoto Vis mere Marie Kiks Nielsen er på fornavn og knus med sin lokale pizzamand. Foto: Privatfoto

Måske tænker du, at Brian og Maries forbrug af mad fra pizzeria virker stort, men det er faktisk ikke engang så galt.

Tal fra Horesta, brancheorganisationen for hoteller og restauranter, viser, at danskerne gennemsnitligt spiser mad udefra 1,6 gange om ugen.

Danskernes appetit på at spise ude er blevet så voldsom, at hele branchen oplever et massivt boom.

Fra 2014 til 2018 er omsætningen i restaurationsbranchen steget fra 36,3 til 46 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik.

En udvikling, som fortsatte i 2019, vurderer Horesta, ligesom tjenesterne Wolt, Just Eat og Hungry melder til B.T., at stigningen bragede videre i 2019.

»Det er et kæmpe boom. Det er faktisk en fantastisk udvikling over hele linjen. Grillbarer og pizzeriaer er måske stagneret en smule, men restaurantkæder og andre koncepter oplever virkelig stor vækst,« fortæller Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta:

»En del af det er drevet af, at der er kommet en del flere sunde alternativer og steder med høj kvalitet. Udvalget er blevet mere forskelligt, og der er kommet flere skarpe konceptrestauranter. Det rækker ud efter en del danskere, som måske ikke købte færdig mad i samme grad før i tiden.«

Der er dog to ting, som er mere afgørende for danskernes stigende appetit.

»Tid er nummer et. Flere prioriterer at spise mad udefra og bruge den tid, de ellers ville bruge i køkkenet, sammen med familien eller på andre ting,« siger Nadeem Wasi:

»Og så er der penge. Det går rigtig godt økonomisk i Danmark. Det betyder, at der er overskud til mad udefra. Bliver vi ramt af en finanskrise, vil restauranter være nogle af dem, som kan mærke det først.«

Tid er i hvert fald en afgørende faktor for Marie og Brian i Nakskov.

Når de kommer hjem fra deres job som henholdsvis serviceassistent på en skole og medarbejder på et dampvaskeri, vælger de ofte at bruge tid på hinanden og deres tre hunde frem for madlavning.

»Det er ofte de dage, hvor vi er sent hjemme, og hvor vi bare aftaler, at vi finder ud af noget, når vi kommer hjem. Der ved vi jo godt, at det ender i pizza,« siger Marie Nielsen.

Hun bekymrer sig ikke så meget om det ernæringsmæssige, selvom det oftest er pizzamad, hun køber.

»Vi tænker slet ikke på, om det er usundt,« siger Marie Nielsen:

»Vi spiste også mad fra pizzeriaer, før vi mødte hinanden, og det kommer vi også til at blive ved med.«