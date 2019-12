Adios til regn og grå skyer.

Trangen til at forlade det danske julevejr og sætte kursen mod Spanien er så stor, at flere rejsebureauer har stort set alt udsolgt af charterrejser i jul og nytår.

For eksempel har Bravo Tours oplevet en stigning i julerejserne på 11 procent sammenlignet med sidste år.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Der har været hæsblæsende efterspørgsel på rejserne mellem jul og nytår, og rejserne er blevet solgt tidligere, end de plejer,« siger administrerende direktør Peder Hornshøj, Bravo Tours, til avisen.

Også Spies oplever travlhed.

Rejsebureauet har ifølge avisen 3.000 danskere på Gran Canaria, 1.200 på Tenerife og knap 600 i Thailand.

Den store interesse for at tage til sydpå kæder Peder Hornshøj sammen med, at juleaften i år falder på en tirsdag.

Dermed undgår man at bruge for mange feriedage på at afholde en uges ferie, forklarer han til Jyllands-Posten.

Omkring 23.000 danskere har i år fejret juleaften på charterrejse, skriver avisen.

Cirka 70 procent af dem tog til De Canariske Øer.

Her kan turisterne onsdag nyde hele 22 graders varme.