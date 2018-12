»Vi er jo lidt amputerede,« siger Leila Nielsen, der bor i Nexø på Bornholm.

På Bornholm er de nemlig særligt ramt af Fætter BR's erklæring om konkurs, der i dag blev meldt ud via en pressemeddelelse fra TOP-TOY, der ejer kæden.

På øen er der nemlig kun én butik, og den er ikke på listen over de 24 butikker i Danmark, der holder åbent frem til 31. december.

Det betyder, at bornholmerne skal hele vejen til Sjælland for at bytte deres julegaver, hvis ikke de nåede at få det gjort inden butikken i Rønne lukkede fredag aften.

Leila Nielsen er meget ked af at Fætter BR lukker på Bornholm.

»Min kæreste hoppede ind i bilen så snart vi læste om, at de var gået konkurs,« fortæller Leila Nielsen, da B.T. taler med hende.

Han skulle nå at bytte et walkie talkie-sæt, da Leilas ni-årige søn fik to par i julegave.

Leila Nielsen bor med sin kæreste og tre børn i byen Nexø, der ligger 30 kilometer fra Fætter BR-butikken, som ligger i Rønne.

Da Leilas kæreste kom til butikken, stod der tæt på 300 mennesker i kø, der skulle nå at bruge deres gavekort og bytte julegaver, før butikken lukkede permanent.

Hvad betyder Top-Toys konkurs for dig Fredag den 28. december blev legetøjsvirksomheden Top-Toy erklæret konkurs. Virksomheden driver både Fætter BR og Toys'R'Rus, og konkursen vil derfor uundgåeligt ramme flere danske kunder. Situationen er som følger: Alle gavekort og tilgodebeviser til de to legetøjskæder er nu værdiløse. Hovedparten af Toys'R'Us og Fætter BR butikker er nu lukket, men 24 forretninger spredt over landet vil holde åbent til mandag den 31. december. Det vil være muligt, at bytte varer til andre varer i de 24 butikker ind til den 31. december. Kilde: Top-Toy

Og det kan man godt forstå, for det vil altså kræve en tur med fly eller færge, hvis gaverne skal byttes efter butikkens lukketid fredag aften.

Leila Nielsen er meget ked af, at butikken på Bornholm lukker.

»Det er en virkelig kedelig udvikling. Nu har vi kun to små legetøjsbutikker tilbage på øen,« siger hun.

Hende og familien kommer til at savne butikken. Børnene havde længe samlet på Fætter BR's mærker, og de elskede at komme ind i butikken, der altid var fyldt til randen med forskelligt legetøj.

Nu er der over 200 kilometer til den nærmeste Fætter BR.

Da B.T. spørger Leila Nielsen, om hun kunne finde på at tage hele vejen til Sjælland for at bytte, svarer hun:

»Det ville have været helt skørt, det ville jo være lige så dyrt at komme over til Sjælland.«

Butikken i Rønne holdt åbent i mere end en time efter lukketid kl 18, så alle kunder fik byttet deres gaver og brugt deres gavekort.