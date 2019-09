Efter flere måneders kamp mod Fødevarestyrelsen har restaurantkæden Bone’s nu fået ret i, at det er helt i orden, når de genbruger rester fra salatbaren fra den ene dag til den anden.

Sagen har de seneste måneder fået bølgerne til at gå højt. Bone’s direktør har blandt andet kaldt Fødevaretyrelsens håndtering 'himmelråbene' og ’håbløs'.

Konflikten startede i februar, da Fødevarestyrelsen besøgte Bone’s i Kolding.

Her beskrev kontrollanterne i en rapport, hvordan de opdagede, at medarbejderne tog den salat, der ikke var blevet spist ved lukketid, og kørte det på køl om aftenen.

Dagen efter kom medarbejderen så frisk salat under den ældre salat og serverede det igen i salatbaren.

Det fik kontrollanterne til at sanktionere restauranten, fordi de mente, at sammenblandingen af nye varer og det, de beskrev som ’rester’, gav øget risiko for virus og listeria.

Da kontrollanterne så kom tilbage i slutningen af april og så, at restauranten stadigvæk genbrugte salat – og at salatbaren kun blev helt tømt om mandagen - kvitterede de med en bøde på 15.000 kroner.

Men rapporterne frustrerede i dén grad Bone’s direktør, Jan Vinther Laursen.

Han kaldte Fødevarestyrelsens vurdering ’himmelråbende forkert’ og ’håbløs’ – blandt andet fordi kædens egne rapporter viste, at der ikke var nogen risiko for sygdom.

Herudover påpegede Jan Vinther Laursen, at det ville medføre et enormt madspild, hvis man skulle smide al salat ud hver aften – og tilmed salat, som intet fejlede. Al salat, som ikke var frisk, blev således smidt ud.

Så Bone’s tog kampen op og nægtede at følge Fødevarestyrelsens afgørelser.

Her godt seks måneder senere har Bone’s så fået ret.

Det skete ved et møde mandag.

Efter dialog med Fødevarestyrelsen har Bone’s haft eksperter til at vurdere samtlige salatbarer.

Undersøgelserne har vist, at der ikke er risiko for listeria.

Derudover har Bone’s skærpet sine kontroller, så det dokumenteres langt mere detaljeret og grundigt, hvordan salatbaren bliver håndteret.

Bundlinjen er dog, at Bone’s fortsætter deres praksis med at genbruge salat – og at Fødevarestyrelsen nu blåstempler den måde at gøre det på.

»Men der er ikke nogen vinder i det her. Fødevarestyrelsen havde ret i, at der var nogle ting, vi ikke havde dokumenteret – det har vi så gjort nu. Men vores praksis er sådan set blevet stadfæstet,« siger Jan Vinther Laursen.

Selvom han er glad for udfaldet, er han ked af processen.

»Jeg har været frustreret over de kontrolrapporter, som var skrevet som om, at vi var blevet taget med fingrene i kagedåsen,« siger Jan Vinther Laursen:

»Så det er ikke nogen sejr. Vi har haft seks måneder med usikkerhed og en masse historier i medierne. Det har været skrækkeligt. Det her skulle have været håndteret og afklaret meget tidligere.«

Fødevarestyrelsen bekræfter, at Bone’s kan fortsætte med at genbruge salat.

»Fødevarestyrelsen har nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer buffet. Hvis man vil gå over dem – eksempelvis i forhold til at genanvende fødevarer – så skal man have en risikoanalyse for, at det er en sikker måde at gøre det på,« siger Bente Jarling, sektionsleder i Fødevarestyrelsen:

»Den baggrundsdokumentation har Bone’s nu fået. Vi har fået vores eksperter til at se på den dokumentation, og de siger, at hvis man følger den procedure, så er det sikkert i 48 timer. Så den måde, de gør det på nu, er forsvarlig.«