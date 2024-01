»Jeg tænkte på, om det ikke kunne være en danmarksrekord.«

Sådan skriver en forbløffet Gregers Wacher Hansen i et opslag i en Facebook-gruppe, og årsagen er, at han har modtaget en usædvanligt stor regning for opladning af sin lille elbil.

Regningen, som B.T. har set, er fra E.On, og den lyder på i alt 1.943,41 kroner for opladninger foretaget på tre forskellige ladestationer i en periode mellem 3. og 27. december.

Én af Gregers Wacher Hansens opladninger skete 14. december på Norlys' ladestation ved Vejlebrovej 45 i Ishøj, som ligger tæt på hans hjem. Gregers Wacher Hansen har ikke mulighed for at have en ladeløsning i sit hjem, fortæller han.

Her har E.On opkrævet 437,14 kroner – eksklusiv moms – for en opladning på 6,44 kWh. Med moms bliver det til 546,43 kroner. Det er en pris på 84,82 kroner pr. kWh.

En gennemsnitlig elbil kører ifølge FDM cirka fem kilometer på en kWh, så det betyder altså groft sagt, at Gregers Wacher Hansen har fået 32,2 kilometers kørsel for sine 546,43 kroner.

Hvis Gregers Wacher Hansen havde haft en benzinbil, ville det ifølge FDM i runde tal have svaret til, at han havde betalt 300 kroner pr. liter benzin.

»Min reaktion var, at jeg tænkte, at det var eddermame bondefangeri, at de frit kan bestemme, hvad de hæver,« siger Gregers Wacher Hansen til B.T.

»Som kunde er man fuldstændig i deres vold,« tilføjer han.

Et udsnit fra den regning, som Gregers Wacher Hansen har modtaget fra E.On. Vis mere Et udsnit fra den regning, som Gregers Wacher Hansen har modtaget fra E.On.

Gregers Wacher Hansen er blevet ramt af såkaldte 'roaming'-omkostninger, fordi han benyttede sin E.On-ladebrik på en Norlys-ladestation.

Og i de omkostninger er inkluderet en 'spærretakst', forklarer Gregers Wacher Hansen.

Ifølge regningen fra E.On holdt bilen, en Smart Forfour, ved den pågældende ladestation fra kl. 8.35 og frem til kl. 20.29 samme dag.

»Jeg anede ikke, at sådan en takst fandtes. Der er vel 12 ladepunkter på stedet, og der er meget sjældent optaget,« siger Gregers Wacher Hansen.

Gregers Wacher Hansen. Foto: Poul Hansnaes, Gildbro Fotostudie Vis mere Gregers Wacher Hansen. Foto: Poul Hansnaes, Gildbro Fotostudie

Han forklarer desuden, at der på ladestationen ikke er nogen tydelig skiltning, der klart viser, hvor meget det koster at lade sin elbil op på stedet.

»Hvis jeg vidste, hvor dyrt det ville være, havde jeg selvfølgelig ikke gjort det,« siger Gregers Wacher Hansen.

For at gøre ondt værre, så er Gregers Wacher Hansen faktisk kunde hos Norlys. Han har bare – trods flere henvendelser – ikke kunnet få sin ladebrik til at virke.

Det skyldes, skriver Norlys i et mailsvar til Gregers Wacher Hansen, som B.T. har set, at hans Norlys ladebrik ikke var aktiveret til brug på offentlige ladestandere.

I svaret afviser Norlys' kundeservice at betale Gregers Wacher Hansen tilbage for de voldsomme omkostninger med den begrundelse, at det er E.On, som har foretaget opkrævningen.

Norlys henviser desuden til, at selskabets offentlige ladestandere også er tilgængelige via app uden brug af ladebrik, men med tydelig oplysning om pris.

B.T. har henvendt sig til E.On, hvor man har set på sagen og beklager.

»Det er en dårlig oplevelse for kunden, og det beklager vi,« siger Vibeke Agerdal, som er head of PR og Public Affairs, til B.T.

»Det, der er sket i dette tilfælde, er, at den tredjepart, som vi bruger her mellem ladeoperatørerne, efter to timer har en timepris for at spærre ladestanderen.«

»Det har ikke været synligt for kunden, så vi vil gerne refundere ham den konkrete opladning. Og så vil vi se på, hvordan vi undgår det her i fremtiden,« fastslår Vibeke Agerdal.

Hun forklarer, at Gregers Wacher Hansen vil modtage en henvendelse fra E.Ons kundeservice med en refundering af beløbet for den dyre opladning.

Hos forbruger- og interesseorganisationen FDM kalder forbrugerøkonom Ilyas Dogru den pågældende situation for 'et grelt tilfælde'.

»Det er et tydeligt tegn på den Vilde Vesten-situation, som lademarkedet kan være. Forbrugerne har i disse tilfælde ikke en jordisk chance for at se, hvad de skal betale, og det er ikke godt nok,« siger han til B.T.

Selvom det ikke er det første tilfælde, som FDM ifølge Ilyas Dogru har hørt om, så tror han ikke, at ladeoperatørerne er interesserede i at tage overpris.

Men han konstaterer, at de 'ikke har styr på mellemleddet'.

»Vi håber, at den kommende EU-lovgivning på området kan lægge et låg på overpriserne,« siger Ilyas Dogru med henvisning til en EU-forordning på området, som træder i kraft til foråret.

E.On vil i første omgang gå videre med problemstillingen blandt kollegerne i ladebranchen.

»Vi vil tage initiativ til at få igangsat en dialog i branchen om det her problem med ekstreme regninger for at se, om ikke vi kan løse det bedre for forbrugerne,« lover Vibeke Agerdal.