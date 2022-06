Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På mange måder lignede det noget fra en actionfilm.

En helikopter flyver ind, og den er dårligt landet, før en hærchef med rank ryg hopper af og går målrettet afsted ind i krigszonen.

I denne version var det den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, som, ifølge russiske medier og myndigheder, lørdag eller søndag besøgte kampzonen i Ukraine.

Omstændighederne omkring besøget var i sig selv bemærkelsesværdige.

Videoen med forsvarsminister Shoigu, en nær ven af den russiske præsident Putin, blev lagt ud dagen efter, russerne kunne erklære, at de har indtaget byen Severodonetsk.

En vigtig sejr for Rusland, der kommer efter flere ugers voldsomme kampe, og som betyder, at Rusland nu sidder på stort set hele Luhansk-regionen.

Kort før videoen af Shoigus besøg blev offentliggjort, blev Kyiv ramt af op mod 14 missiler.

Det var første gang i mere end tre uger, at russerne bombede mål i den ukrainske hovedstad, og i løbet af søndagen er missiler fortsat med at ramme i store dele af landet.

Det er uklart, hvor i Ukraine Sergej Shoigu skulle have befundet sig, men en række russiske medier melder, at han var i Donbas-regionen, som de seneste uger har været i centrum for voldsomme kampe.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass var han der for at inspicere tropperne og få opdateringer fra de tilstedeværende generaler.

Selvom det var en stærkt iscenesat video, gav den svar på nogle af de spørgsmål, mange vestlige analytikere har tumlet med siden krigens begyndelse.

Nemlig: Hvilke generaler står egentlig i spidsen for de russiske arméer, der befinder sig i Ukraine?

Fra højre: Forsvarsminister Sergej Shoigu, viceforsvarsminister og Oberstgeneral Gennady Zhidko, Oberstgeneral Viktor Goremykin, Obersgeneral Sergej Rudskoy. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Vis mere Fra højre: Forsvarsminister Sergej Shoigu, viceforsvarsminister og Oberstgeneral Gennady Zhidko, Oberstgeneral Viktor Goremykin, Obersgeneral Sergej Rudskoy. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

De seneste dage er svarene begyndt at dukke op, og dagens video bidrog til at gøre alle klogere.

Rob Lee, der er Ph.d ved Kings College i London, har søndag lagt en længere tråd ud på Twitter, hvor han går i dybden med de personer, som russerne de seneste dage selv har udpeget som hærchefer.

I de scener af videoen, hvor Sergej Shoigu sidder og taler til sine folk i Ukraine, er han flankeret af Oberstgeneral Gennady Zhidko.

Han har en fortid som kommandør for Ruslands østlige militærdistrikt og var stabschef for den russiske hær i Syrien i 2016 – en indsats, der skaffede ham ordenen 'Den russiske føderations helt', som er den højeste militære orden i Rusland.

I dag er han nummer to i forsvarsministeriet.

Siden slutningen af maj har der gået rygter om, at Zhidko har overtaget kommandoen af offensiven i Donbas-regionen efter Aleksandr Dvortikov, og billederne i dag synes at bekræfte, at Gennady Zhidko nu er øverskommanderende for de russiske styrker i Ukraine, skriver Rob Lee.

Torsdag offentliggjorde russerne selv, at Oberstgeneral Aleksandr Lapin står i spidsen for den centrale hærgruppe, mens hærgeneral Sergey Surovikin står i spidsen for den sydlige hærgruppe.

Begge generaler har bidraget kraftigt til russernes succes i Østukraine de seneste uger.

Rob Lee bemærker, at General Lapin fortsat er øverstkommanderende for en af de to russiske hærgrupper i Ukraine, selvom hans styrker klarede sig bemærkelsesværdigt ringe i den indledende fase af krigen og tog store tab af både tropper og materiel.

General Surovikin, der altså skulle stå i spidsen for den sydlige hærgruppe i Ukraine, har noget af en broget forhistorie, fortæller Rob Lee.

Der er flere episoder, som har sat Surovikin i et dårligt lys – eksempelvis at han har været fængslet for at sælge våben illegalt.

I 2004 blev han beskyldt for at have drevet en af sine underordnede så langt ud med skideballer, at den underordnede tog sin tjenestepistol frem og skød sig foran en forsamling af generaler.

Vladimir Putin og premierminister Dmitry Medvedev ses her med Sergej Surovikin (til højre), som nu er kommandør i Ukraine, under en middag i 2017. I den periode spillede Surovikin en stor rolle i den russiske indsats i Syrien. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV Vis mere Vladimir Putin og premierminister Dmitry Medvedev ses her med Sergej Surovikin (til højre), som nu er kommandør i Ukraine, under en middag i 2017. I den periode spillede Surovikin en stor rolle i den russiske indsats i Syrien. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV

Få måneder forinden havde en premiereløjtnant i en russiske hær ved navn Tsibizov klaget til den øverste ledelse, fordi han havde fået tæsk af Surovikin på grund af politiske uenigheder, har den russiske avis Kommersant tidligere beskrevet.

Men militært har Surovikin en lang karriere bag sig og er dekoreret med fire militære ordener – også den højeste.

Han deltog i Ruslands krige i Afghanistan og Tjetjenien, hvor han blev såret tre gange, har det russiske medie Kommersant tidligere beskrevet.

Hærgeneral Surovikin stod også i spidsen for russiske styrker i Syrien i to perioder: Først i 2017 og siden i 2019.

Her var han så brutal – og succesfuld på slagmarken – at den syriske præsident Assad personligt skulle have anmodet russerne om at lade ham blive i landet som kommandør så længe som muligt.

Og det er altså disse personer: Zhidko, Lapin og Surovikin, der skal stå i spidsen for den videre fremfærd af russiske styrker i forsøget på at besætte Donbas-regionen.

Om de holder så længe, er et åbent spørgsmål. Rusland har allerede fyret adskillige generaler i løbet af krigen på grund af dårlige præstationer.