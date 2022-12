Lyt til artiklen

125 kroner lyder nødvendigvis ikke af meget.

Men fra torsdag til fredag blev det 125 kroner dyrere hver måned at betale et lån på 1 million kroner.

Det skriver Finans.

Hvis man smider de 125 kroner oveni de voldsomme ydelsesforhøjelser, som alle med rentetilpasningslån har udsigt til, gør det ekstra ondt, og omkring 200.000 boligejere skal således have ny rente i det nye år.

»Når de skal have rentetilpasset deres lån, vil rentestigningen gøre ondt værre. De stod allerede over for en rentestigning fra cirka 0 til 3,1 procent, men det er nu 3,3 procent,« konstaterer Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard.

For boligejere, der har F5-lån med afdrag, betyder rentestigningen en højere ydelse efter skat på knap 2.000 kroner om året.

Det er ikke mange uger siden, at flekslånsejerne fik et chok.

Det skete, da renten for både F1-, F3- og F5-lånene endte på over tre procent.

Det er det højeste niveau i en længere årrække.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, skal man helt tilbage til slutningen af 00erne for at finde et tilsvarende niveau.

»Denne omgang rentetilpasningsauktioner ender med massive rentestigninger. Det står i stærk kontrast til de seneste mange års auktioner, hvor renterne er endt med negativt fortegn.«