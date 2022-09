Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, åbner en ny butikskæde i et forsøg på at presse priserne ned på en lang række basale dagligvarer.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Kæden skal hedde 'Basalt' og vil åbne 10 steder frem mod jul.

»Mange danskere oplever et voldsomt pres på privatøkonomien og har brug for, at dagligvarehandlen hjælper dem til at få hverdagen til at hænge bedre sammen,« siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, i en pressemeddelelse:

»Med et innovativt butikskoncept vælger vi derfor at tænke nyt frem for at skære ned, og mens inflationen har presset priserne op med ni procent, hugger vi nu gennemsnitligt 15 procent af priserne i Basalt.«

Salling Groups idé med Basalt er, at man fjerner omkostningerne ved at have et mindre sortiment, hvor der for eksempel ikke er køle- eller frostvarer i butikken.

Varerne, som fortrinsvist er basisvarer som pasta, havregryn, bleer, tandpasta, mel, brød og noget frugt og grønt, vil stå på paller i butikkerne eller i emballage på hylderne.

Derudover vil der være lukket om aftenen.

»Vi sparer på drift, logistik og energi, og sender med Basalt besparelsen videre til kunderne. Ved at sænke vores faste omkostninger markant kan vi tilbyde danskerne markedets bedste priser på de allermest basale dagligvarer,« siger Per Bank:

»Ligesom alle andre håber vi, at forbrugerpriserne vil falde, men med Basalt giver vi her og nu danskerne et meget konkret våben mod inflationen.«

Salling Group vil starte med at åbne 10 Basalt-butikker.

Den første åbner den 11. oktober i Kastrup.

De to næste åbner den 12. oktober i Helsingør og Aarhus.