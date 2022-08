Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 10-årige danske statsrente stiger med næsten 15 basispoint og kravler over 1,50 procent for første gang i en måned. I begyndelsen af august lå den nede omkring 1 procent.

»Der her er ganske kraftige rentestigninger på én dag. Så sent som i går lå 4 procent-lånet lunt i svinget med høje kurser, men med dagens meget markante kursfald banker 5 procent-lånet lige så stille på døren. Det fastforrentede 5 procent-lån med 10 års afdragsfrihed ligger meget tæt på kurs 100 og er dermed tæt på at åbne,« skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til udviklingen fredag.

Det fastforrentede 4 procent-lån med afdrag ligger aktuelt et stykke under 99, hvor det i går lå meget tæt på kurs 100. Samtidig er det fastforrentede 4 procent-lån med 10 års afdragsfrihed faldet til kurs 97,5 fra omkring 99 i går, forklarer han

De stigende renter kan mærkes på boligmarkedet.

»Boligpriserne dykkede i juli, hvor huspriserne faldt med 1 procent og lejlighedspriserne faldt med 1,5 procent Det er det kraftigste prisfald på en enkelt måned i mere end 10 år. Handlerne er samtidig halveret sammenlignet med den høje fart i 2021, og juli måned i år bød på den laveste handelsaktivitet for en juli måned i ni år,« lyder det fra Jeppe Juul Borre

»De fortsat stigende renter ser således ikke ud til lige nu at lette presset på boligmarkedet. Vi forventer, at huspriserne på landsplan står overfor et fald på 5 til 10 procent, mens lejlighedspriserne vil falde med 10 til 15 procent. Netop rentestigningerne ser vi som den største årsag til den lavere aktivitet og de nu faldende priser på boligmarkedet.«

Renterne er generelt steget kraftigt gennem det seneste halvandet år. I dag er vi tæt på 5 procent i rente på et fastforrentet lån, mens det ved årsskiftet var 2 procent. For yderligere et år tilbage var det 0,5 procent, forklarer han.

Denne artikel er fra Euroinvestor.