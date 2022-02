Måske kan du huske tv-reklamerne fra nullerne. Dengang blev der reklameret massivt for boliglån med renteloft.

Siden er lånene stort set forsvundet i takt med, at renterne er faldet op gennem 2010erne og ind i starten af 2020erne.

Men de seneste måneders rentestigninger og -uro, kan vække ny interesse for låntypen, lyder det fra Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

»Det ville være mærkeligt, hvis de stigende renter ikke får flere til at vise interesse for lån med renteloft og søge mod mere sikker havn. Men vi har ikke set noget stort ryk hen mod lånet. I hvert fald ikke endnu,« siger han.

Hos realkreditkæmpen Totalkredit, som Arbejdernes Landsbank samarbejder med, kan man lige nu vælge mellem to lån med renteloft.

Det ene har aktuelt en rente på 0,068 og et renteloft på 1,5 procent.

Det andet har en aktuel rente på minus 0,043 og et renteloft på 1,0 procent.

Renten på lån med renteloft fornys hvert halve år med udgangspunkt i et lån, der minder om flekslånet FlexKort. Renten, som boligejeren betaler, er altså variabel og kan stige og falde hvert halve år.

Lån med renteloft er ifølge Brian Friis Helmer relevant for boligejere, der både ønsker en lav, variabel rente og en sikkerhed for, at renten ikke stikker af de kommende år.

Med Totalkredits lån med renteloft ligger renteloftet fast i fem eller 10 år.

Stiger renten til eller over loftet, betaler man altså højst en rente på 1,0 eller 1,5 procent de næste fem eller 10 år, selvom den reelle rente måske er steget til for eksempel tre-fire procent om et år eller to.

»Lån med renteloft er for folk, der er tiltalt af den lave, variable rente, men samtidig gerne vil have et loft over hvor meget den kan stige. De vil gerne have den sikkerhed, man normalt forbinder med et fastforrentet lån og så den lave rente, man forbinder med flekslån. På den måde er det et lån fra begge verdener,« siger Brian Friis Helmer.

Men loftet kommer med en pris.

For man betaler en slags forsikringspræmie i form af et rentetillæg for at få loftet.

Det er altså dyrere at få et variabelt forrentet lån med renteloft end den rene vare i form af et såkaldt FlexKort-lån. Hvor meget dyrere afhænger af lånets størrelse.

Omvendt er den månedlige ydelse lavere på et lån med renteloft end på et lån med fast rente, hvor renten lige nu ligger på henholdsvis 2,0 og 2,5 procent for et lån med og uden afdrag.

Da lån med renteloft blev introduceret i nullerne, lå loftet fast i hele lånets løbetid på 30 år.

I dag skal man være opmærksom på, at loftet kun ligger fast i fem eller 10 år, hvorefter der fastsættes et nyt loft med udgangspunktet i renteniveauet på det tidspunkt.