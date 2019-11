Det kan ofte ende med at blive en dyr omgang, hvis man vil af med sit hus.

Det vil en ny boligportal nu lave om på.

»De store ejendomsmæglerkæder har forretningsmodeller, som ikke har ændret sig i mange år, og de har en værdikæde, som er ekstremt lukrativ. Det betaler sælgeren rigtig dyrt for,« siger Christian Jaspers, der er administrerende direktør i Bolighed til Finans.

Portalen Bolighed, som er ejet af Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Sydbank og Spar Nord, købte for et år siden skuffesalg.dk.

Det er netop, hvad Bolighed bruger hjemmesiden til - skuffesalg. Altså salg af huse, der ikke figurerer på på boligsiderne - kun hvis man søger specifikt efter dem.

Formålet med den nye metode for boligsalg er, at sælgere bliver matchet med købere fra Boligheds univers. Det bliver de via siden skuffesalg.dk.

Og det koster kun et engangsbetaling på 999 kroner.

Christian Jaspers mener, at det er et godt bud på, hvordan boligmarkedet vil fungere i fremtiden.

Det vil blandt andet afhjælpe, at boligen gøres mindre attraktiv, fordi potentielle købere vil undre sig over, at den har ligget til salg længe.

Det er dog ikke noget, der skæmmer Jan Nordmann, der er kommunikationschef i EDC.

»Vi hilser enhver form for konkurrence velkommen, og det er ikke noget, vi frygter,« siger han til Finans.

Bolighed blev lanceret i 2015.