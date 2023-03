Lyt til artiklen

Noget er sket på boligmarkedet i de første måneder af 2023, men helt lyst er det endnu ikke.

»Med forårets komme har stemningen på boligmarkedet ændret sig til det bedre. Ikke dermed sagt, at bunden er nået – for det er den ikke endnu,« siger Bo Sandberg, boligøkonom hos Dansk Industri:

»Men der har tilsyneladende indfundet sig en tilstand af damage control', hvor udfordringerne er mere overskuelige end i efteråret.«

Sådan lyder boligøkonomens kommentar til, at tal fra Finans Danmark tidligt mandag viste, at priserne på det danske boligmarked er banket tilbage på 2020-niveau.

Fra priserne var på sit højeste i 2022, er der på et halvt år sket et prisfald på 8,3 procent og 10,8 procent for henholdsvis huse og lejligheder i fjerde kvartal af 2022.

Bo Sandberg påpeger. at Danmark med prisfaldene i fjerde kvartal af 2022 placerer sig som et af de lande i Europa med det højeste fald på boligmarkedet, Sverige er et af de få lande med større fald.

Men:

»Danmark var så til gengæld også et af de lande, der oplevede de allerkraftigste boligprisstigninger under corona-nedlukningerne. Og objektivt set, er det ikke rimeligt at kalde det en krise på boligmarkedet, fordi toppen af de prisstigninger, som indtraf under en helt usædvanlig gunstig og historisk unik periode på boligmarkedet, nu er barberet væk, og priserne er tilbage på 2020-niveau,« siger DI-boligøkonom Bo Sandberg.

Han siger videre om de lidt ændrede forudsætning, der er opstået i 2023.

»Mens efteråret 2022 var præget af stor usikkerhed, er der en væsentligt større tilstand af afklarethed på boligmarkedet nu. I efteråret var boligprisfaldet kun lige begyndt, boligrenterne bevægede sig kun én vej, opad – og der var noget mere dystre prognoser for inflation, energipriser og arbejdsmarked,« siger Bo Sandberg og konkluderer:

»Heldigvis er det ikke gået så galt. Energipriserne er faldet, og særligt arbejdsmarkedet viser stor modstandskraft. Og så længe bunden ikke går ud af arbejdsmarkedet, går den heller ikke helt ud af boligmarkedet.«

Han erkender dog, at der stadig på grund af den aktuelle situation kan være boligkøbere, der i øjeblikket brænder fingrene på markedet.

I virkeligheden mener Bo Sandberg dog, at der er andre omstændigheder, der burde bekymre mere.

»Hvis man skal skære ind til benet, så er den væsentligste malurt i bægeret på boligmarkedet her og nu den store usikkerhed, der opstår ved de forsinkede og skandaliserede ejendomsvurderinger, der gør at langt de fleste boligejere spiller med blind makker omkring kommende prisudvikling og skattebetaling,« siger han.