Det er ved at være tid til at gøre status på året. Og dermed også kåre dem, der må siges at være 2019’s helt store vindere; håndbold-herrerne, Mette Frederiksen og – fra boligfronten; sommerhusmarkedet.

Man kan nemlig sige, at der er fuld plade til landets fritidskvadratmeter: Antallet af handler er i top. Salgstiden er den laveste i ti år. Priserne er de højeste i ti år. Og så slipper sælgerne fra handlerne med de absolut laveste prisafslag, vi har set i en årrække.

Tal fra Boliga.dk viser således, at en hel gennemsnitlig sommerhushandel i Danmark anno 2019 er forløbet således:

Sommerhuset er blevet solgt for 16.557 kroner pr. kvadratmeter, handlen har taget 245 dage - og prisreduktionen, som køber og sælger er blevet enige om, er endt på 5,7 procent – eller hvad der i gennemsnit svarer til godt 76.250 kroner.

Det er tal, der sandsynligvis er sjovere at se på, når man er den, der skal sælge – end når man er den, der skal have pengene op af lommen.

For fem år siden; i 2015, så markedet nemlig noget anderledes ud. Her gik en tilsvarende handel igennem for 14.781 kroner pr. kvadratmeter og med en forhandlingsrabat til køberen på 7,9 procent svarende til 96.345 kroner.

Mere fremgang i vente

2019 følger trop med de senere års fremgang på det danske sommerhusmarked, og ifølge cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig kommer 2020 sandsynligvis også til at blive særligt sjovt for de sommerhusejere, der overvejer at sælge:

»Fremgang på arbejdsmarkedet, lave renter og en noget mere afdæmpet prisudvikling gennem boligopturen sammenlignet med resten af boligmarkedet gøder jorden for fortsat prisfremgang. Samtidig understøttes sommerhusmarkedet også af gunstige udlejningsmuligheder. Vi har endnu ikke fået de endelige udlejningstal for 2019, men meget tyder på, at der blev sat udlejningsrekord for sjette år i træk,« siger han til Boliga.dk.

Her er årets dyreste sommerhusområder

Traditionen tro har 2019's bedst forede pengepunge været ganske forudsigelige i deres valg af postnumre til sommerhusadressen.

Det er således for ottende år i træk Tisvildeleje, Egå og Hornbæk, der indtager de tre podiepladser som 2019’s dyreste steder at købe sommerhus.

I Tisvildeleje – der for ti år siden tog uge 29-kampen op med Skagen og lagde sin eftertragtede musikfestival samtidig – er én enkelt sommerhuskvadratmeter således solgt for 39.500 kroner.

Det svarer til, at et sommerhus på 80 gennemsnitlige kvadratmeter er gået for cirka 3,16 millioner kroner – hvilket gør kystbyen i det nordøstlige Sjælland til landets dyreste sommerhusby.

