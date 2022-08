Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter flere måneders stigende inflation og stigende renter er det danske boligmarked nu for alvor kommet under pres.

Fra juni til juli faldt priserne på både lejligheder og parcelhuse, viser nye tal fra Boligsiden.

Det skriver Sydbank i en kommentar.

Boligpriserne faldt med en procent fra juni til juli, mens priserne for ejerlejligheder faldt med 1,5 procent.

»Priserne falder, og der kommer flere varer på hylderne. Det er den nye virkelighed på boligmarkedet, som nu vakler under de stigende renter,« skriver Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, og uddyber:

»Her kan vi nu aflæse svaghedstegn på stort set alle parametre. Antallet af salg falder, udbuddet af boliger bliver større, og det samme gør de nedslag, som sælgerne ser sig nødsaget til at give. Vi ser også lidt længere liggetider og sidst, men absolut ikke mindst, så ser vi også faldende priser fra juni til juli.«

Der er ikke tale om drastiske fald, påpeger Søren Kristensen, men:

»Det er dog alligevel mærkbare fald. Særligt fordi vi normalt ser stigende priser i juli.«

Tallene viser også, at der i juli var det laveste antal handler af boliger siden 2012. Og det giver en indikation af, hvor vi er på vej hen.

»Alt i alt er det for os endnu et tegn på, at situationen på boligmarkedet allerede er forandret markant. Samtidig er vi overbeviste om, at det vil fortsætte i samme retning,« skriver Søren Kristensen.