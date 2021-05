Himlen spejler sig i vandet. Det velholdte hus på 119 kvadratmeter ligger i første række til Limfjorden med udsigt over en lille, idyllisk lystbådehavn. Huset ligger på en grund på 1.254 kvadratmeter, og der hører et større areal med mulighed for erhverv eller ombygning til udlejning med.

Hele molevitten står til en pris på 1.695.000 kroner, men køberne lader vente på sig.

»Hvis du er hurtig, så skal du få det for 1,6 millioner kroner,« siger Benny Gade, 63 år, som har haft sit hus til salg i knap 1.100 dage.

»Det er jo lidt kedeligt, at det skal tage så lang tid.«

1.100 dage. Så lang tid har Benny Gade haft sit udsigtsvilla til salg.

Boligmarkedet buldrer ellers derudad, siger man – i hovedstadsområdet, store dele af Sjælland og i Aarhus og andre større byer.

Her er der ikke længere nogen, der studser over, at et halvtræt parcelhus fra 1964 på 120 kvadratmeter med fladt tagpaptag placeret på en mindre grund i Hvidovre – i første række til den befærdede Avedøre Havnevej – har et prisskilt på 3.895.000 kroner.

Det skal nok blive solgt. Hurtigt. Dyrere og dårligere huse og lejligheder er blevet revet væk.

Men der er langt fra det ophedede boligmarked i hovedstadsområdet til den kølige vestenvind i Thisted Kommune, bemærker Benny Gade, som er tidligere købmand og i dag arbejder i fiskeindustrien i Hansholm.

Benny Gade, 63 år, var selvstændig købmand i 25 år. I dag arbejder han i fiskeindustrien i Hanstholm.

»Ovre hos os kan man få gode huse til 600.000-800.000 kroner. Naboen til vores ældste har et totalrenoveret hus til salg for 600.000 kroner. Det har stået til salg i to år nu. Der er ikke én, der har kigget på det,« siger han.

Benny Gade har gjort sig sine tanker om, hvorfor flere huse lider af liggepest i det nordvestjyske.

»I tjener flere penge ovre i København og på Sjælland, end vi gør. Vi tjener ikke så meget heroppe. Det, tror jeg også, har noget at sige. I fiskeindustrien tjener man omkring 330.000 kroner om året. Nogle ægtepar går for 125 kroner i timen. De har kun til dagen og vejen. Det kan man ikke købe dyre huse for.«

Salgstiderne siger alt om, hvor opsplittet boligmarkedet i Danmark er. Med 372 dage – altså godt og vel et år – har husene i Thisted Kommune i Nordvestjylland landets længste salgstider, skarpt efterfulgt af nabokommunerne Struer og Morsø.

Se salgstiderne på huse, lejligheder og sommerhuse her Salgstider for villaer/rækkehuse, top-5-kommuner Egedal: 42 dage

Albertslund: 50 dage

Vallensbæk: 53 dage

Glostrup: 54 dage

København og Hvidovre: 56 dage Bund-5 kommuner Thisted: 372 dage

Struer: 354 dage

Morsø: 343 dage

Tønder: 301 dage

Aabenraa: 292 dage Landsgennemsnit: 142 dage Salgstider for ejerlejligheder, Top-5 kommuner Hvidovre: 32 dage

Frederiksberg: 34 dage

Glostrup: 45 dage

København: 47 dage

Bornholm: 51 dage Bund-5 kommuner Silkeborg: 228 dage

Frederikshavn: 166 dage

Hjørring: 144 dage

Køge: 142 dage

Vejle 125 dage Landsgennemsnit: 76 dage Salgstider for sommerhuse, Top-5 kommuner Holbæk: 59 dage

Næstved: 63 dage

Halsnæs: 74 dage

Bornholm: 70 dage

Vordingborg: 83 dage Bund-5 kommuner Thisted: 403 dage

Læsø: 401 dage

Struer: 354 dage

Holstebro: 330 dage

Tønder: 316 dage Landsgennemsnit: 178 dage Kilde: Boligsidens Markedsindeks, marts 2021.

I den anden ene af skalaen ligger Hvidovre Kommune side om side med Københavns Kommune i top-5 med en gennemsnitlig salgstid på bare 56 dage, kun overgået af hovedstadskommunerne Albertslund, Vallensbæk, Glostrup og Egedal, som topper med en salgstid på bare 42 dage.

Det viser tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T.

De lange salgstider i Thisted Kommune er et vilkår på linje med vestenvinden, lyder det fra den lokale EDC-mægler Mette Hundahl Gravesen.

»Hvis du leder efter huse, der har ligget mere end et år, så er du kommet til det rigtige sted,« som hun siger.

Mette Hundahl Gravesen, EDC-mægler i Thisted Kommune.

»Det er kun, når man kommer fra Sjælland, at man spørger, hvorfor et hus har ligget så længe. Liggetiderne er ikke noget, der stresser os, der sælger huse heroppe. Vi tænker ikke over det. Så skulle vi finde et andet job.«

Flere af de huse, Mette Hundahl Gravesen har til salg, har ligget i flere tusinde dage. Også selv om de ligger med den skønneste udsigt over Limfjorden.

»Thy er ellers kommet godt med på landkortet med Nationalpark Thy, Klitmøller og Cold Hawaii. Det er ikke min fornemmelse, at der er noget galt med vores område,« siger Mette Hundahl Gravesen og tilføjer:

»Vi mangler bare de rigtige købere til nogle af husene. Og nogle gange er der måske nogle sælgere, der har lagt ud med en for høj pris. Men det er ikke altid den rette medicin bare at justere prisen ned. Det kan også være nogle nye billeder af for eksempel et værksted til huset, der gør, at den rette køber pludselig dukker op.«

Benny Gade er fortrøstningsfuld og tålmodig. Huset skal nok blive solgt. På et tidspunkt.

Storbanken Nordea forventer i en spritny prognose, at huspriserne på landsplan vil stige hele 12 procent i år oven på et 2020, som også bød på pæne prisstigninger.

Og de seneste tal fra Boligsiden.dk viser, at huspriserne er steget hele 14,3 procent fra april 2020 til april i år.

Men der er store regionale forskelle, og dele af Nord- og Vestjylland halter, påpeger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann. I Thisted Kommune er priserne ikke steget, men faldet med 2,8 procent.

»Der er stor forskel på, hvor sjov boligfesten er, alt efter hvor man bor i landet. Og jeg kan godt forstå, hvis der er boligejere, der ikke helt kan genkende billedet af, at boligmarkedet er rødglødende,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

»For der er lommer i boligmarkedet, hvor der stadig er for meget til salg i forhold til antallet af mulige købere.«

Selvom lokalsamfund, ildsjæle og politikere arbejder på at skabe et Danmark i balance med for eksempel udflytning af offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, vil affolkningen af yderområderne og urbaniseringen ifølge Lise Nytoft Bergmann fortsætte.

For de unge vil fortsætte med at søge mod byerne, hvor der er job at få i den offentlige sektor, i serviceerhvervene og i viden- og kommunikationsjob, påpeger hun.

»Det giver et opsplittet boligmarked i forskellige hastigheder. Interessen for at bo i og omkring hovedstaden er enorm, og Danmark og andre lande har stadig til gode at vise, at den udvikling kan vendes.«

Benny Gade på sin terrasse.

Det lover ikke ligefrem godt for salget af Benny Gades hus med Limfjordsudsigt.

Men det tager han med ophøjet ro.

»Der skal nok komme nogen på et tidspunkt, der kan se muligheden i det hus. Men det er lige med, hvornår det er.«