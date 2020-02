Ligesom ægteskab og familieforøgelse er købet af en bolig en af livets allerstørste og mest bekostelige beslutninger.

Derfor er det en rigtig god idé at tænke sig godt om, inden man skriver under nederst på købsaftalen - det kan nemlig være dyrt ikke bare at give købsprisen men også de øvrige udgifter til eksempelvis lånet og udviklingen på boligmarkedet generelt en overvejelse.

Boligsiden Boliga.dk har i samarbejde med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea og Købersmæglers direktør Lennart Christensen samlet de bedste råd til dig, der skal købe et nyt hjem i 2020:

Det skal du vide, inden du køber bolig

Renten kan stige

»Alle boligkøbere kreditgodkendes på baggrund af deres mulighed for at servicere et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag, og hvis renten stiger, så stiger ydelsen også. Det vil presse beløbet, der kan lånes ned, men når vi kigger i krystalkuglen, forventer vi ikke større ændringer i renten, men renten er svær at forudsige, og derfor eksisterer der altid en risiko,« siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.dk.

»Hvis man har en lille økonomi eller er førstegangskøbere, kan man med fordel overveje et fastforrentet lån i stedet,« tilføjer hun.

Der er nye boligskatter på vej

»Købere får løbende løftet lidt af sløret for, om de har udsigt til højere eller lavere boligskatter. Dog forventer vi ikke, at priseffekten vil blive særlig stor, da der stadig er nogle år til, at det nye beskatningssystem træder i kraft. Boligejeren bør derfor tage de nye ejendomsskatter roligt langt de fleste steder i landet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Usikkerhed kan få andelspriser til at falde

»På grund af usikkerheden omkring andelsboliger efter det netop vedtagne forslag for regulering af værdiansættelse af boligerne, så bør andelskøbere være mere opmærksomme i 2020 end tidligere. Effekten af det kan resultere i et prisfald i omegnen af ti procent og modsat ejerlejlighedmarkedet, så bliver andelsmarkedet ikke påvirket med det samme. Den usikkerhed betyder også, at det er blevet sværere at få finansieret et andelsboligkøb i banken, da risikoen er blevet større,« siger Lennart Christensen, der er direktør hos Købersmægler.

»Hvis man kan vælge mellem en andelsbolig eller ejerbolig, så vil jeg anbefale, at man måske hælder til at købe en ejerbolig,« siger han til Boliga.dk.

Fraflytning kan bruges til forhandling

»Der er lige nu en tendens, hvor der er større fraflytning fra de store byer og ud i forstæderne eller på landet. Det kan være interessant at følge denne tendens, da det kan have indflydelse på ens eget boligkøb. En mindre efterspørgsel efter boliger i byerne kan være et udgangspunkt for at forhandle pris og vilkår til købers fordel,« siger Lennart Christensen til Boliga.dk.

Han understreger dog, at det altid er en god idé først og fremmest at købe den bolig, man allermest ønsker at bo i og kun sekundært tænker på investeringspotentialet.

Sommerhuse går som varmt brød

»De seneste par år har vi mærket en stigende interesse for fritidsboliger - og priserne er steget godt otte procent på landsplan. Til sammenligning er villaer steget cirka fire procent. Måske ser vi, at fritidsboligerne kommer til at indhente mere af det tabte efter finanskrisen de kommende år. Det passer også godt ind i den grønne omstilling, at vi orienterer os mere om det lokale og ikke nødvendigvis skal ud at flyve, hver gang man har ferie,« siger Lennart Christensen til Boliga.dk.

