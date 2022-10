Lyt til artiklen

En fejl har kostet op mod 100 beboere deres varmecheck for august.

Fejlen ligger hos Svendborg Andels-Boligforening (SAB), hvis »sløseri« har kostet flere kunder dyrt.

Det skriver TV 2 Fyn.

I september måned varslede boligforeningen en stigning i acontovarmen på 50 procent. Derfor havde en varmecheck på 6.000 kroner også faldet i god jord hos foreningens beboere.

Men nu må de undvære.

Fejlen ligger i, at boligforeningen ikke har registreret afdelingens varmekilde rigtigt i BBR-registret. Og det falder ikke i god jord hos foreningens beboere, der mener, at de ikke har taget deres arbejde »alvorligt nok.«

TV 2 Fyn har talt med direktøren i SAB, der kalder hændelsen for »bekymrende og beklageligt.«

Men til spørgsmålet om, hvad han vil gøre ved det, ser det sort ud.

»Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har ikke hjemmel eller mandat til at hjælpe de her lejere økonomisk. Altså, vi er en almen boligforening. Det, vi kan gøre, er at vejlede og hjælpe.«

B.T. har tidligere skrevet om varmechecken, der er udstedt til rundt regnet 400.000 danskere, og hvordan den i flere tilfælde er blevet givet til personer, der ikke havde ret til den – heriblandt en borgmester i Kolding.

Desuden har B.T. beskrevet, at beboere på et botilbud, der ikke var berettigede til checken, har modtaget pengene og brugt dem på stoffer, ligesom en række studerende på et kollegie har fået en varmecheck ved en fejl.